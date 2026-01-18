Tamara Báez reveló fotos inéditas de su cambio tras una cirugía estética y enfrentó a los haters

Tras meses de una recuperación silenciosa, la reconocida influencer decidió romper el silencio y mostrar pruebas contundentes de su reciente paso por el quirófano.

Tamara Báez decidió poner fin a las especulaciones sobre su imagen corporal mediante una serie de publicaciones que evidencian su notable cambio físico. La influencer, reconocida por su pasada relación con el cantante L-Gante, se sometió en octubre a una cirugía de levantamiento de glúteos brasileño (BBL) y, tras cumplirse el periodo de recuperación de dos meses, exhibió las pruebas frente a quienes ponían en duda los resultados de la intervención. A través de comparativas visuales, la joven de General Rodríguez demostró que la evolución de su figura es real y tangible, desafiando los comentarios de aquellos haters que aseguraban no notar diferencia alguna.

La transformación de Tamara Báez y su respuesta a las críticas XSJCKBNLGVGS5BXNCMYMQVACEU Tamara Báez no dudó en compartir con sus seguidores los resultados de su intervención quirúrgica. Foto: Instagram @fototamibaez222 Lejos de ocultar su paso por el centro de estética, la mediática utilizó la ironía para desarmar a sus detractores. Al publicar un collage fotográfico donde se observa el progreso de su silueta, acompañó las imágenes con un descargo directo hacia los escépticos: “Lo que son las fotos que me saqué antes de operarme. No puedo creer que hay gente que dice que no se me nota, jajajaja. ¿Quieren ver?”. Esta actitud de transparencia busca no solo validar su proceso personal, sino también exponer la presión estética que sufren las figuras públicas en el entorno digital.

VT7EFIGYNVC27G2OW5PWDCMZIM El collage comparativo de la mediática para acallar las dudas de sus seguidores. Foto: Instagram @fototamibaez222 La decisión de ingresar al quirófano no fue meramente superficial, sino que respondió a una necesidad de reconexión personal. Tamara Báez confesó que, durante un largo periodo, sus prioridades estaban centradas en factores externos, descuidando su propia autopercepción. Al respecto, la joven fue contundente sobre los motivos que la impulsaron a este cambio de vida: “Me había dejado estar muchísimo, tenía mi cabeza enfocada en todo menos en mí. Estoy súper feliz y sé que voy a lograr verme mucho mejor por mí y para mí”.

IFLERORSHVDL7PRA45XZQVRKUU Tamara Báez se mostró firme contra los mensajes de odio recibidos en su perfil. Foto: Instagram @fototamibaez222 La salud de Tamara Báez y el hostigamiento en redes sociales Sin embargo, el camino no estuvo exento de violencia virtual. La influencer denunció públicamente el acoso sistemático de una usuaria que, incluso después de la cirugía, continuó enviándole mensajes agraviantes sobre su peso y apariencia. Ante los insultos, Báez no se quedó callada y cuestionó la saña de los atacantes: “¿Qué le hice yo para ser tan asco de persona? ¿Nunca vio a una persona gorda, como dice ella todo el tiempo? ¿No tenés vida? Enferma”. Para frenar este comportamiento, advirtió que comenzará a visibilizar y exponer los perfiles de quienes fomenten el odio en sus redes.