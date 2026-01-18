Por razones de salud: Fabián Vena reveló el insólito requisito que le pide a su pareja antes de darle un beso

El reconocido actor confesó en el programa de Jimena Monteverde las medidas que toma en su hogar para evitar riesgos de salud.

Fabián Vena visitó recientemente el ciclo televisivo conducido por Jimena Monteverde, donde compartió detalles sobre su presente conviviendo con la celiaquía. El actor de amplia trayectoria explicó cómo su diagnóstico ha transformado no solo su dieta personal, sino también las dinámicas cotidianas con su pareja, Paula Morales, y el resto de su familia. El artista destacó la importancia de la adaptación colectiva para garantizar un entorno seguro frente a las complicaciones derivadas de la ingesta de gluten.

Durante la charla con la conductora en la que se vivió un clima distendido, la profesional gastronómica hizo hincapié en la peligrosidad de la contaminación cruzada. En este contexto, el actor admitió que su círculo más íntimo está plenamente concientizado sobre las restricciones. “Estoy mucho mejor, evitando el gluten y la familia adaptándose. Tengo lo social jodido, confío mucho en vos, no sé qué me hiciste comer la otra vez, pero creo que todo esto está…”, relató Vena mientras gesticulaba en señal de aprobación hacia la calidad de los platos presentados.

El punto más álgido de la conversación surgió al discutir la exposición a trazas de trigo en situaciones cotidianas, algo que incluso afecta el contacto físico directo. La conductora consultó sobre el protocolo de higiene en la pareja, a lo que el intérprete respondió con total franqueza sobre la exigencia previa a la intimidad: "No, le digo 'inmediatamente te vas a lavar los dientes, ya mismo, necesito besarte'". Esta revelación generó risas en el estudio, aunque subrayó la seriedad con la que se toma su condición.

La contaminación cruzada y el compromiso de Paula Morales el-actor-explico-que-es-celiaco-foto-captura-la-cocina-rebelde-PWT3RVOZG5EGHJYUTZIYZ2Z3U4 Fabián Vena habló de como cuida su salud trans enfrentar a la celiaquía. Foto: captura de video El Trece La experta Jimena Monteverde validó la postura del invitado, recordando que en la cocina de Mirtha Legrand trabajan con especialistas debido a la rigurosidad que exige la enfermedad celíaca. “Ese es el mayor peligro”, enfatizó el actor sobre la contaminación cruzada, un factor que a menudo pasa desapercibido para quienes no padecen esta intolerancia. La anécdota dejó en claro que la prevención en su hogar es una tarea que involucra a grandes y chicos por igual.