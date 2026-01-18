Escalofriante hallazgo en la casa del ex de Romina Gaetani tras un allanamiento que complicaría al empresario

Novedades de alto impacto en la investigación judicial por violencia de género. Un operativo policial reveló elementos inquietantes que agravan la situación de Luis Cavanagh.

En el marco de la investigación por violencia de género iniciada en diciembre de 2025, la Justicia ordenó un operativo certero sobre la residencia de Luis Cavanagh. El procedimiento, impulsado por la querella de Romina Gaetani bajo la representación del abogado Ignacio Trimarco, arrojó resultados que la prensa especializada califica como perturbadores. Este avance judicial se suma a la reciente difusión de registros audiovisuales que capturaron una confrontación de alta tensión entre el empresario y la intérprete en un estacionamiento público durante el año pasado.

El peritaje oficial sobre la situación de Romina Gaetani La delicada situación procesal se ve potenciada por un diagnóstico interdisciplinario que encendió las alarmas en la UFI de Género de Pilar. Profesionales de la psicología, bajo la supervisión de la fiscal María José Basiglio, determinaron que la actriz se encontraba en un estado de vulnerabilidad extrema. “Alto riesgo”, fue la conclusión categórica del informe técnico, validando el temor expresado por la víctima y otorgando un nuevo marco de gravedad a las acusaciones vertidas contra su expareja.

A pesar de las versiones iniciales que intentaron minimizar el impacto del allanamiento, los detalles del acta judicial revelan un arsenal de accesorios bélicos en la propiedad del country. Según trascendió, los efectivos policiales incautaron cartuchos, piezas de armamento y cargadores con capacidad completa. “Se encontraron municiones, vainas servidas, es decir, los restos que quedan después de disparar una pistola, réplicas de pistola, pero no se encontró la pistola”, detalló el periodismo de investigación sobre el faltante de una pieza calibre 9 milímetros.

El inventario del secuestro incluye una caja con 23 vainas ya percutadas, municiones de punta celeste y un cargador con 14 proyectiles intactos. Para los analistas del caso, la ausencia del arma reglamentaria —cuyo permiso de tenencia habría sido gestionado por el empresario— resulta una señal de alerta máxima. "Nadie cree que tenía todo esto y no tenía el arma", señalaron fuentes allegadas al caso, sugiriendo que la disposición de los elementos y la supuesta "colaboración" a distancia del imputado podrían haber sido parte de una estrategia premeditada.