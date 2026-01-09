"Crisis de llanto": salieron a la luz las imágenes del momento en que Romina Gaetani pidió ayuda tras asegurar haber sido agredida por su expareja

Tras la denuncia de Gaetani, en El Diario de Mariana se compartieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad que registran cuando la actriz pidió ayuda.

Este jueves, en El Diario de Mariana (DDM), difundieron material clave vinculado a la denuncia que realizó Romina Gaetani contra su expareja, Luis Cavanagh. Se trata de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del country Tortugas Club, que registran el instante en el que la actriz se presenta ante el personal de vigilancia para solicitar ayuda, tras asegurar que había sido agredida.

El periodista Martín Candalaft fue el encargado de contextualizar los registros oficiales y explicó el origen del material exhibido al aire: "Lo primero que podemos ver en las imágenes es que dice: 'Fotograma del arribo de la víctima a la guardia'. Está firmado y documentado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires". De esta manera, remarcó el carácter formal y judicial de las pruebas.

Esto fue lo que contó Martín Candalaft en El Diario de Mariana sobre Romina Gaetani Las Imágenes Del Momento En Que Romina Gaetani Pidió Ayuda Tras Asegurar Haber Sido Agredida A partir de ese punto, se detalló la secuencia completa que quedó registrada por las cámaras. El periodista subrayó que la artista no llegó a pie, sino en su auto, lo que coincide con su testimonio. En ese sentido, Guido Záffora aportó precisiones que refuerzan el relato de la actriz y contradicen la versión del acusado: "Tiene que ver con lo que Romina contó durante tres horas, el arribo en su auto. Había versiones diferentes que contó el agresor, y acá se confirma lo que contó Romina".

En otro de los registros difundidos se observa a Romina Gaetani dentro de su vehículo, visiblemente afectada, mientras dialoga con los guardias desde el interior. Candalaft describió esa escena y el estado emocional en el que se encontraba: "Se ve una femenina dentro del vehículo, en crisis de llanto y estado de nerviosismo dialogando con el personal de seguridad".

Cámaras de seguridad Romina Gaetani Martín Candalaft, en El Diario de Mariana, fue quien dio a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad. Captura de pantalla Youtube América TV. Las imágenes posteriores muestran el accionar del personal del country, que activó de inmediato el protocolo correspondiente. Según se explicó al aire, se solicitó asistencia médica y se dio aviso a las fuerzas de seguridad. "Romina sí dice que venía golpeada en ese momento", sostuvo el comunicador, al referirse a la gravedad de la denuncia.