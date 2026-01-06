El dato clave que se reveló sobre la investigación a Luis Cavanagh, la expareja de Romina Gaetani: "La fiscal..."

En Lape Club Social Informativo, el periodista aportó un dato importante sobre la causa que involucra a la expareja de la actriz.

El nombre de Romina Gaetani quedó en el centro de la escena en los últimos días luego de que trascendiera un grave episodio de violencia de género ocurrido en el country Tortugas.

Según se conoció, la actriz logró abandonar la vivienda de su expareja, Luis Cavanagh, tras una situación de extrema tensión que incluyó agresiones físicas. La intervención de la seguridad del lugar y el posterior llamado al 911 permitieron que se activara el protocolo correspondiente.

Romina Gaetani La actriz rompió el silencio en las últimas horas. Fotos: captura de video YouTube / El Trece. Tras varios días de hermetismo, la artista reapareció públicamente a través de sus redes sociales para anunciar su participación en un espectáculo en el Konex.

Además, en LAM, compartieron un audio enviado por la actriz en el que relató cómo se encuentra anímicamente: "La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes promocionando, sinceramente, todavía estoy rota". Luego, profundizó su estado emocional: "Todavía estoy rota, estoy como muy en carne viva".

Romina Gaetani y Luis Cavanagh Mauro Szeta dio a conocer detalles sobre la investigación. Captura de pantalla Youtube América TV Mientras tanto, la causa judicial avanza. En Lape Club Social Informativo, Mauro Szeta brindó detalles sobre el estado de la investigación y señaló que "la fiscal de la causa, la doctora Basiglio, está buscando elementos acusatorios o de prueba para indagar a la expareja de Gaetani por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Está trabajando la fiscal en la búsqueda de evidencia".