Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su pareja por violencia de género: "En carne viva"
La artista habló por primera vez tras lo ocurrido días atrás y contó cómo se encuentra.
Romina Gaetani pasó un mal momento en la última semana luego de que salió a la luz que fue víctima de violencia de género y denunció a su pareja Luis Cavanagh por agresión. En LAM compartieron un fuerte audio donde cuenta lo sucedido y además dialogaron con el hombre.
"La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes promocionando, sinceramente, todavía estoy rota", comenzó contando en el mensaje de voz que pasaron en el programa conducido por Ángel de Brito.
Luego, agregó: "Todavía estoy rota, estoy como muy en carne viva", explicó la actriz. Quien también habló fue Cavanagh, el hombre decidió defenderse y contar lo que sucedió desde su punto de vista.
Romina Gaetani rompió el silencio
"Ella se fue, cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta. Le abrí, me quiso pegar con una silla y, por suerte, está todo grabado en video. Rompió un vidrio de la entrada del living y llamó al 911 y dijo que la había golpeado", expresó Luis sobre lo sucedido.
También, destacó que "en los videos se ve cómo le estoy diciendo 'pará, Romina, pará', se ve con la silla que me quiere pegar. Con eso me quedo tranquilo". Lo cierto es que el momento de violencia existió y por primera vez hablaron los protagonistas.