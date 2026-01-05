Romina Gaetani pasó un mal momento en la última semana luego de que salió a la luz que fue víctima de violencia de género y denunció a su pareja Luis Cavanagh por agresión. En LAM compartieron un fuerte audio donde cuenta lo sucedido y además dialogaron con el hombre.

"La realidad es que, por más que yo le ponga actitud y suba algo a las redes promocionando, sinceramente, todavía estoy rota", comenzó contando en el mensaje de voz que pasaron en el programa conducido por Ángel de Brito.

Luego, agregó: "Todavía estoy rota, estoy como muy en carne viva", explicó la actriz. Quien también habló fue Cavanagh, el hombre decidió defenderse y contar lo que sucedió desde su punto de vista.

Romina Gaetani rompió el silencio Romina Gaetani rompió el silencio tras denunciar a su pareja por violencia de género: "En carne viva" "Ella se fue, cerré todo con llave y empezó a golpear la puerta. Le abrí, me quiso pegar con una silla y, por suerte, está todo grabado en video. Rompió un vidrio de la entrada del living y llamó al 911 y dijo que la había golpeado", expresó Luis sobre lo sucedido.