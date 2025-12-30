Quién es Luis Cavanagh, la pareja de Romina Gaetani denunciado por violencia de género tras un grave episodio

Lo que comenzó como una historia de amor nacida bajo las luces de la temporada teatral terminó de la peor manera en un exclusivo barrio privado de la zona norte. Romina Gaetani , de 48 años , radicó una denuncia formal contra su pareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh, de 59 años , tras un grave episodio de violencia de género ocurrido este lunes por la noche.

El hecho, que se registró en una vivienda del Tortugas Country Club, requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad y personal médico, luego de que el personal de vigilancia del predio alertara a la policía sobre un fuerte conflicto en el domicilio.

La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien detalló que la situación salió a la luz cuando la actriz ingresó a una guardia hospitalaria con signos visibles de agresiones físicas. Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos policiales encontraron a Gaetani en un estado de extremo nerviosismo.

Según el parte oficial, la actriz relató que la agresión se habría desencadenado por una situación de celos por parte de Cavanagh . Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladada de urgencia por una ambulancia del SAME a un hospital en Pilar, donde los profesionales médicos constataron lesiones, golpes y hematomas en sus brazos y en la zona de la cadera.

Ante la contundencia de las pruebas médicas, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género. Mientras la actriz recibía la asistencia necesaria y se dictaban medidas de resguardo para su integridad física, la policía procedió a identificar y trasladar a Luis Ramón Cavanagh a la dependencia correspondiente para avanzar con la investigación penal.

¿Quién es Luis Cavanagh?

image Romina Gaetani y Luis Cavanagh. Créditos: Captura / Instagram

Luis Ramón Cavanagh se presentaba ante el entorno de la actriz como un empresario de 59 años, aunque siempre mantuvo un perfil llamativamente esquivo para los medios de comunicación. A diferencia de otras parejas de figuras públicas, Cavanagh evitó sistemáticamente la exposición mediática y mantuvo sus redes sociales bajo estricto control privado.

A pesar de su hermetismo, se sabe que su vínculo con Gaetani comenzó durante la temporada de verano 2023/2024 en Villa Carlos Paz, mientras ella protagonizaba la comedia Un plan perfecto.

El romance avanzó con rapidez y para junio de 2024 la actriz decidió blanquear la relación públicamente, asegurando que ya se encontraban en una etapa de convivencia compartida. Sin embargo, el vínculo estuvo marcado por las idas y vueltas: en octubre de 2025, Romina había declarado sorpresivamente estar soltera, confirmando el final de la relación sin dar mayores explicaciones.

Este reciente y violento episodio confirma que la pareja había retomado el contacto, desembocando en el capítulo más oscuro en la vida de la actriz. Hasta el momento, Cavanagh no ha realizado declaraciones públicas y su nombre ha quedado definitivamente asociado a uno de los momentos más delicados y dolorosos que le ha tocado atravesar a la artista.