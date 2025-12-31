La actriz ratificó ante la Justicia su acusación por violencia de género contra el empresario farmacéutico. Su abogado, Ignacio Trimarco, reveló la gravedad de las lesiones sufridas.

El mundo del espectáculo sigue conmovido por el dramático presente de Romina Gaetani, quien en las últimas horas dio un paso fundamental en el proceso judicial contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh. Tras el violento episodio ocurrido el pasado domingo en la residencia del farmacéutico, la actriz se presentó para ratificar su denuncia.

Ignacio Trimarco, representante legal de la artista, brindó detalles sobre el estado de la causa y el impacto físico y psicológico que atraviesa su clienta. "Romina hizo la ratificación de la denuncia", confirmó el letrado, resaltando que la actriz se encuentra en un estado de vulnerabilidad extrema. "Está muy shockeada y tiene sentimientos por esta persona", admitió Trimarco, señalando la complejidad emocional que implica denunciar a quien fue su compañero durante los últimos dos años.

La secuencia del ataque y las lesiones Embed - El abogado de Romina Gaetani dio detalles del episodio con Luis Cavanagh y habló de una grave lesión: "Importante" El abogado reconstruyó los hechos ocurridos el pasado domingo, cuando la pareja, que se encontraba separada hacía poco tiempo, tuvo un encuentro que terminó de la peor manera. "El hecho ocurrió cuando Romina fue a buscar sus cosas", relató Trimarco sobre la visita de la actriz a la casa de Cavanagh. Lo que debía ser un trámite personal derivó en una agresión física que dejó marcas visibles en el cuerpo de la intérprete.

"Tiene un golpe muy, muy importante en la espalda", reveló el abogado, dejando en claro la magnitud del ataque sufrido. Al ser consultado sobre si el empresario la habría arrastrado durante la discusión, Trimarco prefirió la cautela para preservar la intimidad de la víctima, aunque fue contundente: "No quisiera exponer situaciones, ella me relató la secuencia de hechos que es muy lamentable. En la denuncia está todo".

El estado de shock y las medidas de seguridad Romina Gaetani nació el 15 de abril de 1977 y actualmente tiene 46 años. Foto: Instagram @rominagaetani Romina Gaetani. Foto: Instagram @rominagaetani Uno de los puntos que generó controversia en las últimas horas fue la negativa inicial de Gaetani a utilizar herramientas de protección. Ante esto, Trimarco fue tajante al explicar la psicología de una víctima de violencia: "En los estados de shock pasa lo que pasó. Decían 'por qué Romina rechazó el botón antipánico'... Por el momento no se toman medidas específicas, pero seguramente vamos a requerir algún tipo de medidas".