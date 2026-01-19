La advertencia del Foro de Davos sobre los desafíos para Argentina en 2026, antes del viaje de Javier Milei

El Global Risks Report 2026 , elaborado por el Foro Económico Mundial y presentado en el marco del inicio de las deliberaciones en Davos , reveló cuáles son las principales inquietudes de los ejecutivos internacionales respecto de la Argentina . El documento, basado en la Encuesta de Opinión Ejecutiva que consultó a más de 11.000 directores generales y altos directivos de empresas de todo el mundo, identifica los riesgos más relevantes para cada país en el horizonte de los próximos dos años.

En el caso argentino , el estudio refleja un claro predominio de desafíos sociales y económicos por sobre otros de tipo tecnológico o ambiental.

De acuerdo con el informe, el desafío más señalado para la Argentina es la insuficiencia de servicios públicos y de sistemas de protección social . El Foro describe esta amenaza como la existencia de limitaciones en la cobertura, la calidad o el financiamiento de áreas esenciales como educación, salud, infraestructura y redes de contención social . Según el análisis, estas carencias afectan de manera directa el bienestar de la población y reducen la capacidad del Estado para responder ante crisis económicas o tensiones sociales.

En segundo lugar aparece la falta de oportunidades económicas y el desempleo . Los empresarios consultados identifican como un problema estructural la dificultad para generar puestos de trabajo suficientes y de buena calidad . El reporte remarca que eso impacta especialmente en los jóvenes y en los trabajadores con menor nivel de calificación, y que tiene consecuencias duraderas sobre los ingresos, la informalidad laboral y la cohesión social.

La tercera preocupación más grande es la posibilidad de una desaceleración o caída de la actividad económica . Esto abarca escenarios de recesión o estancamiento prolongado que podrían afectar la inversión, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Asimismo, advierte que ese tipo de situaciones tiende a potenciar otros problemas económicos y sociales ya presentes en el país.

El cuarto lugar tiene que ver con la desigualdad de ingresos y riqueza. Para el Foro Económico Mundial, la situación se vincula con el aumento de las brechas entre distintos sectores de la sociedad y con las dificultades de amplios grupos para acceder a oportunidades, servicios básicos y movilidad social. El documento advierte que un escenario de creciente desigualdad puede derivar en tensiones sociales persistentes y en mayores niveles de conflictividad.

Finalmente, el quinto puesto lo ocupa la polarización social, un fenómeno que los ejecutivos perciben como cada vez más marcado. El reporte la define como una fragmentación progresiva de la sociedad en bloques con posiciones enfrentadas, lo que complica la construcción de acuerdos amplios, debilita la confianza en las instituciones y entorpece la implementación de políticas públicas.

La agenda argentina en Davos

Este lunes comenzó una nueva edición del Foro Económico Mundial en Davos, la cual se extenderá hasta el viernes. Allí se reúnen más de 60 jefes de Estado, 55 ministros de Economía y Finanzas y alrededor de 800 ejecutivos de grandes compañías, en un encuentro marcado por estrictos controles de seguridad. Entre ellos estará Javier Milei, quien dará un discurso el miércoles cerca del mediodía, hora argentina.