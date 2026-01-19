La agenda de Javier Milei en Davos: reuniones, discurso y entrevistas con medios internacionales

El presidente Javier Milei despegará este lunes por la noche rumbo a Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial de Davos . La nueva gira internacional del libertario comprenderá encuentros con empresarios y CEO's de bancos globales, entrevistas con medios internacionales y una exposición que, como es habitual, promete ser explosiva.

Originalmente, Milei tenía en sus planes viajar este domingo, sin embargo fuentes oficiales comunicaron que el mandatario emprenderá su viaje este lunes a las 21 para arribar a la ciudad de Zúrich. Desde allí, se trasladará hacia Davos para llegar a las 15.30 del martes.

Junto al presidente, viajará una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

Durante su primer día de estadía, el presidente comenzará su gira con una agenda reducida. A las 17 (hora argentina), Milei mantendrá un encuentro con Maurice Ostro, un empresario que se define como un "emprendedor serial" con especial foco en el rubro de las piedras preciosas, alimentos y logística aeronáutica. Además, Ostro mantiene varias organizaciones benéficas y se dedica al trabajo interreligioso desde lugares como al vicepresidencia del Consejo de Cristianos y Judíos y Mecenas Fundador del Foro de Fes para Londres.

Sin embargo, el acto central del viaje del presidente sucederá el miércoles, que iniciará a las 6.05 (hora argentina) con un breve saludo al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

Diez minutos después, el jefe de Estado participará del “Country Strategy Dialogue on Argentina” (Diálogo de estrategia de país de Argentina), un encuentro que ya se realizó en ediciones anteriores del foro para explorar "los desafíos y oportunidades actuales del país, fomentar nuevas alianzas y facilitar el diálogo para impulsar el dinamismo y la resiliencia de la economía argentina", según define el sitio web de Davos.

El evento está pensado como un espacio para que diferentes líderes del sector privado interactúen con el Gobierno de Javier Milei y se interioricen con el conjunto de reformas y políticas que lleva adelante su gestión para "lograr el equilibrio fiscal, estabilizar la economía, modernizar el Estado y mejorar el entorno empresarial".

Reuniones con CEO's globales y un esperado discurso

La reunión dará lugar a las 7.30 a un encuentro aún más exclusivo del presidente con CEO's de los principales Bancos Globales. Según trascendió, la lista incluye a Jamie Dimon, de JP Morgan Chase; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, de Bank of America; Onur Genç, de BBVA, y Héctor Grisi, de Santander.

Luego, a las 11.30, el mandatario saludará al presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, y a las 11.45 brindará su discurso ante el auditorio del Foro Económico Mundial. En Casa Rosada aseguran que Davos es una de las plataformas globales más importantes para impulsar la batalla cultural que defiende el presidente. "Va a educar al soberano", enfatizaron en Balcarce 50, una pauta de quiénes serán los destinatarios del mensaje del libertario.

En su última participación, el libertario dirigió todos los cañones contra la agenda "woke" e hizo una especial afrenta contra la ideología de género, cuyas "versiones más extremas" vinculó directamente con el abuso infantil. "Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos", disparó en uno de los pasajes de su discurso que generó el repudio de la comunidad LGBT en la Argentina.

milei con empresarios en nueva york Javier Milei se reunirá con CEOs de Bancos globales durante su estadía en Suiza.

Guiños para Donald Trump

De acuerdo al cronograma oficial, Milei expondrá tan solo una hora después de su par norteamericano, Donald Trump, y en su discurso se anticipan profundos elogios hacia el republicano luego de la intervención militar que ordenó sobre Venezuela. Además, siguiendo al estadounidense, el argentino ratificará su rechazo al multilateralismo y al globalismo en un contexto mundial revuelto por las medidas de la administración trumpista.

Si bien en la agenda oficial no aparece ninguna mención a un encuentro entre Milei y Trump, en Balcarce 50 sostienen que el cronograma "siempre está sujeto a modificaciones" y no se descarta un encuentro de pasillo entre ambos líderes.

Aún así, el propio Milei se ocupó de descartar rumores con un contundente posteo donde compartió su agenda oficial e increpó a los periodistas: "Así dejan de mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron". "Son chimentos de peluquería barata", sentenció.

Sigue la sintonía fina entre Javier Milei y Donald Trump Javier Milei dará su discurso una hora después de Donald Trump. EFE

Su encuentro resultaría particularmente gravitante de cara a la esperada firma del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos, cuyo convenio marco fue anunciado en noviembre.

Además, en una nueva muestra del alineamiento geopolítico sin lugar a grises de la Casa Rosada, el presidente viene de aceptar la invitación de Donald Trump para integrar el flamante Board of Peace (Junta de la Paz), un organismo supranacional paralelo a la ONU liderado por el republicano para resolver conflictos globales. La primera prioridad del grupo será abocarse a la disputa por la Franja de Gaza en Medio Oriente, un escenario donde Javier Milei siempre respaldó el accionar bélico de Israel pese a las múltiples denuncias de la comunidad internacional.

En sus redes sociales, Milei agradeció la inclusión y aseguró que el país “siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad".

Gira de entrevistas y actividades de la comitiva

Independientemente de si el encuentro se materializa o no, la agenda del presidente continuará el jueves con una serie de entrevistas mediáticas. La primera será a las 7.05 con la agencia de noticias Bloomberg e inmediatamente después conversará con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.

Por su parte, los ministros que acompañan al presidente en su viaje también lo escoltarán en las reuniones oficiales, mientras que en paralelo realizan encuentros privados de acuerdo a sus propias agendas locales. Por ejemplo, el desregulador Federico Sturzenegger prevé encontrarse con funcionarios de otros países que se desempeñan en tareas de regulación, modernización y eficiencia del Estado.

A su vez, el miércoles a las 17.45 hora de Suiza (13.45 de Argentina), el ministro fue invitado a dar una charla en el panel “Regulating at the Speed of Code” (Regulando a la velocidad del código), junto a la ministra de Estado y secretaria general del Consejo de Ministros de Emiratos Árabes, Maryam Bint Ahmed Al Hammadi, y los CEOs de NTT Data y Meta.

Allí, el panel analizará experiencias acerca de cómo la IA y la tecnología de datos pueden contribuir a la generación de sistemas de gobierno y regulación más ágiles y eficientes para los ciudadanos.

Finalmente, Milei y su comitiva partirán rumbo a la Argentina el jueves a las 14 y llegarán a la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 6, donde el mandatario retomará la agenda gubernamental con el ojo puesto en las sesiones extraordinarias que comenzarán el próximo 2 de febrero.