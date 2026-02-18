Los enredos y las internas incomodan a Axel Kicillof en su diferenciación con Javier Milei

El revuelo provocado por el pedido del matarife Alberto Samid para que la Provincia de Buenos Aires o el Gobierno nacional le concedan la utilización del avión sanitario para transportarse desde su lugar de veraneo en Punta del Este por un severo trastorno en su salud terminó con el gobierno de Axel Kicillof participando de un debate increíble a través de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

"No pusimos ni el avión ni plata. Nada de nada. Fue una respuesta del ministro que solo dijo que intervendría para encontrar una solución", dijeron, enfáticos, en la cercanía de Kicillof. Sin embargo, en el inconsciente colectivo, quedó más que difusa esta contestación a la esposa del matarife. Para el nuevo mundo de las redes, que se informan de manera inmediata y sin chequeo o pormenores de la información, la administración provincial quedó del lado que más desea que esté el Gobierno de Javier Milei : el de la casta, el que está presto al reclamo de una persona conocida para el sistema, que públicamente les reclamó a Kicillof y a su amigo Daniel Scioli, con quien comparte largas horas jugando al ajedrez. Kreplak es un asiduo y activo protagonista en el mundo X.

Cualquier ciudadano común, cada vez que se va de vacaciones, enfrenta la dicotomía de contratar o no un seguro médico en caso. Nadie piensa que le va a pasar algo malo mientras disfruta de un paseo deseado, pero se sabe que es un salto al vacío no hacerlo.

Alberto Samid aprovecha sus vuelos a Punta del Este para despuntar otros de sus gustos, las apuestas. Tiene resto, aunque justo la Justicia Civil y Comercial declaró la quiebra de su empresa por evasión.

Oficialmente, entonces, el gobierno de la provincia de Buenos Aires desmintió que hayan cedido su avión sanitario para transportar a Alberto Samid . Solo intermedió con la prepaga para que lo hiciera. ¿De qué manera? ¿Para qué se metió en un tema de estricto carácter privado? Al cierre de esta nota, el portal La Tecla informaba que "la Provincia puso un avión sanitario para trasladar a Samid ".

En el fondo de esta nueva discusión trasluce otro inconveniente del propio Axel Kicillof. La necesidad de "cobijar a todos" mientras que promueve una discusión interna con La Cámpora y los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner. En ese colectivo que se llama "todos" está, también, Claudio "Chiqui" Tapia, presidente del Ceamse y de la AFA.

La interna del peronismo, a pesar de los acuerdos superestructurales alcanzados con Máximo Kirchner, todavía está lejos de silenciarse. Más de treinta municipios muestran claras intenciones de competencia interna, de los cuales sobresalen más de una docena administrados por intendentes que se enrolan en Fuerza Patria como Lanús, Tigre, Morón, Navarro, Marcos Paz, General Rodríguez y el Partido de la Costa, entre otros.

Adonde parece que nadie quiso que nuevamente se produjera una “guerra” es en Hurlingham. Luego de sendas reuniones con Verónica Magario y Carlos "Carli" Bianco, Juan Zabaleta postergó su enfrentamiento con el oficialismo local. Y aquí aparece otra duda. ¿No hubiera sido saludable para el gobernador ayudar a uno de los principales críticos de la conducción camporista?

El ministro de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak El ministro de Salud bonaerense. Nicolás Kreplak

En varios despachos oficiales están resignados a que "por hache o por be" nunca "terminemos de darle batalla. Ahora hay que esperar hasta el año que viene, en una PASO que el gobierno nacional no querrá que se realicen por onerosas. Entonces, quedamos como amantes de los gastos para la política", se resignó uno de las fuentes que analizó el tema de las internas con MDZ.

"Hasta el jueves nadie sabe cuántas boletas quedarán en pie", le confesó uno de los candidatos que más desea a competencia en su distrito. Uno de los nuevos "blancos" elegidos por varios promotores del Movimiento Derecho al Futuro es el ganador de las elecciones provinciales del año pasado en la Primera Sección Electoral, Gabriel Katopodis. En ese espacio repiten lo mismo que hace años le recrimina Máximo Kirchner: "Nunca se termina de acoplar al proyecto".

Si bien Katopodis se siente mucho más cómodo andando sin peso en sus bolsillos, tanto en julio, cuando se cortó la luz cuando se eligieron los candidatos a legisladores provinciales como hasta ahora se mostró en el mismo lugar. Pero no cayó bien su decisión de no haber asumido en el Senado. "Nos dejó un legislador regalado para La Cámpora".

En principio, la licencia de Katopodis fue hablada pero en caso que la elección fuese pareja contra Diego Valenzuela. El resultado, abrumador en favor de Fuerza Patria, que terminó colocando cinco de los ocho legisladores en juego. Y en lugar de Fernando Coronel, que hubiese sido su primer suplente, accedió Roxana López, camporista de Tigre.

Esa simple ecuación le agravó el panorama interno a Magario. Para peor, el intendente aliado de la presidenta del Senado, Fernando Espinoza, está que trina porque el ministerio que conduce Katopodis no termina de aprobarle la licitación que la Provincia realizara y adjudicara a través del Banco Mundial para culminar la tercera etapa del Arroyo Duppy, imprescindible para un sector postergado de su localidad entre Laferre y Rafael Castillo.

Kicillof mantiene silencio ante esta tensión. Su ministro de Obras Públicas es uno de los más reconocidos ante la opinión pública, pero también alguien que nunca termina de sintonizar lo pretendido por sus ocasionales o permanentes aliados.