La Provincia intervino en el traslado de Alberto Samid pese a las críticas al gobierno de Axel Kicillof

El empresario de la carne está internado en Uruguay por una infección urinaria y venía reclamando su traslado en avión sanitario a Argentina.

Tras difundirse que Alberto Samid había sido internado en Punta del Este, el propio empresario salió a fijar posición en redes sociales y cuestionó tanto al gobierno bonaerense como a la Secretaría de Turismo de la Nación, a cargo de Daniel Scioli, por no facilitar un traslado sanitario que él mismo estaba dispuesto a costear.

“Ahora comprendo por qué nos tratan de sudakas en el mundo. Hace dos días solicité a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y al Secretario de Turismo de la Nación un traslado sanitario de urgencia, de 40 minutos de duración, pagando yo los gastos porque contraje un virus uruguayo que no saben qué es”, escribió en su cuenta de X.

La polémica se desató luego de que su esposa, Marisa Scarafía, confirmara que el empresario permanecía internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este con un cuadro viral. En otro tramo de su descargo, Samid agregó: “Tengo que ir rápido a mi país a atenderme con mis médicos. Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... Pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono".

La Provincia intervino en el traslado de Alberto Samid Con el correr de las horas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, intervino públicamente y aseguró que se estaban realizando gestiones para concretar el traslado. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, señaló.

El posteo del ministro Kreplak El posteo del ministro Kreplak Ante cuestionamientos en redes sociales sobre si se trataba de un trato preferencial, el funcionario respondió: “Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.