Gobernadores aliados se plantaron contra el Gobierno y exigen cambios en el régimen de licencias de la reforma laboral: "Nadie elige accidentarse o enfermarse"

El Gobierno sumó un nuevo revés este martes en su afán de aprobar el proyecto de reforma laboral en diputados. Tras los cuestionamientos del PRO y la UCR, ahora se le sumó el rechazo de los gobernadores peronistas aliados. Se trata de los bloques que representan Gustavo Sáenz , de Salta, Raúl Jalil , de Catamarca, y Osvaldo Jaldo , de Tucumán.

Todos apuntan contra el artículo 44 del expediente, que recibió media sanción del Senado. Se trata del régimen de licencias , que figura en el capítulo VII.

El cuestionado artículo establece que, si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación”, cobrará solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.

A su vez, se fija que si el empleado no puede realizar sus funciones “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.

En su cuenta de X, Sáenz sentó la postura de este bloque de gobernadores del norte: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/2023848341457482060&partner=&hide_thread=false Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT).



Accidentes y enfermedades inculpables.

Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y,… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) February 17, 2026

“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, planteó.

“Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, apuntó.

El Gobierno confirmó que hará cambios al artículo, en especial en el apartado de enfermedades inculpables, pero busca mantener este nuevo sistema para quienes se accidenten o tengan alguna problemática por fuera del trabajo.

Inicialmente, la Casa Rosada insistió con que se apruebe el jueves en Diputados y “arreglarlo” con una reglamentación especial o un veto específico de Javier Milei. Esa promesa del oficialismo no alcanzó y la opción más potable es que se trate nuevamente en el Senado para su revisión.