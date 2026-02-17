Gobernadores aliados se plantaron contra el Gobierno y exigen cambios en el régimen de licencias de la reforma laboral: "Nadie elige accidentarse o enfermarse"
El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, anunció que si el Ejecutivo no quita el artículo 44 de la reforma laboral, los diputados de su provincia, de Tucumán y Catamarca votarán en contra del proyecto.
El Gobierno sumó un nuevo revés este martes en su afán de aprobar el proyecto de reforma laboral en diputados. Tras los cuestionamientos del PRO y la UCR, ahora se le sumó el rechazo de los gobernadores peronistas aliados. Se trata de los bloques que representan Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Todos apuntan contra el artículo 44 del expediente, que recibió media sanción del Senado. Se trata del régimen de licencias, que figura en el capítulo VII.
El cuestionado artículo establece que, si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación”, cobrará solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.
A su vez, se fija que si el empleado no puede realizar sus funciones “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.
En su cuenta de X, Sáenz sentó la postura de este bloque de gobernadores del norte: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.
“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, planteó.
“Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, apuntó.
El Gobierno confirmó que hará cambios al artículo, en especial en el apartado de enfermedades inculpables, pero busca mantener este nuevo sistema para quienes se accidenten o tengan alguna problemática por fuera del trabajo.
Inicialmente, la Casa Rosada insistió con que se apruebe el jueves en Diputados y “arreglarlo” con una reglamentación especial o un veto específico de Javier Milei. Esa promesa del oficialismo no alcanzó y la opción más potable es que se trate nuevamente en el Senado para su revisión.