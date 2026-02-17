Reforma laboral: qué opinan los diputados mendocinos sobre el polémico artículo que se eliminaría

La Cámara de Diputados se dispone a comenzar el tratamiento de la reforma laboral , proyecto de ley que impulsó el oficialismo, que ya tiene media sanción en el Senado y que resta el debate en la Cámara Baja.

La discusión se da en medio de momentos tensos y turbulentos en el Congreso, con el polémico artículo 44, que establece una disminución salarial para los trabajadores que tengan licencia por alguna enfermedad o accidente, sea o no involuntario.

Lo cierto es que en estos momentos, los principales referentes de la Cámara de Diputados, particularmente aquellos que son denominados como "oposición dialoguista", discuten el modo de acción para esta próxima sesión, a sabiendas que el oficialismo ya resolvió que el artículo así como está "debe ser reformado", tal como adelantó el diputado de La Libertad Avanza, Luis Petri, a MDZ.

El tema en cuestión es qué ocurrirá con el artículo y cuándo se reformará o eliminará. Este lunes, Petri dijo que La Libertad Avanza tenía como objetivo votar rápidamente despacho de la media sanción del Senado, aprobar el proyecto "así tal cual está redactado" para tener la ley aprobada, y luego realizar la modificación del artículo vía modificación reglamentaria o ley que se envíe de forma complementaria.

Sin embargo, en el Pro y la UCR pusieron reparos a esta situación y presionan por una eliminación directa del artículo en la discusión de este miércoles en el plenario de comisiones (de Legislación Laboral y de Hacienda y Presupuesto) que se desarrollará a partir de las 14.

El Gobierno tomó nota y promete eliminarlo en la votación en comisiones.

Los más optimistas del oficialismo esperan sacar despacho y este mismo jueves votar la reforma en sesión. Si todo se da como piensa La Libertad Avanza, el proyecto con la reforma podría volver al Senado y votarse el 27 de febrero, antes de la apertura de sesiones ordinarias, que será el próximo 1 de marzo.

Qué dice el polémico artículo 44 que debate Diputados

El artículo en cuestión explicita que el empleado que falte a su empleo, aún con falta justificada, no cobrará el 100% de su sueldo en la jornada en la que no se presente. Recibirá un 50% del total del básico por día en casos de accidentes o enfermedades que no sean consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo (por ejemplo, una lesión producto de un partido de fútbol); o de un 75% del total del básico en caso de que la licencia no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente (por ejemplo, una gripe, una cirugía programada, entre otros).

Desde el Gobierno Nacional habían adelantado este martes que reformarían la ley y que habría cambios en ese artículo 44, particularmente con la idea de mantener el pago del 100% del salario en el caso de licencias por "enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables". No obstante, ahora, ante la presión de los "dialoguistas", se eliminará.

El texto específico de la ley dice lo siguiente:

Artículo 44 : Sustitúyese el artículo 208 de la ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificaciones por el siguiente:

Articulo 208.- En caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% (cincuenta por ciento) de su remuneración al momento de la interrupción de los servicios si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante un periodo de tres (3) meses citando el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o de seis (6) meses cuando las tuviera. La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una ves transcurridos los dos (2) años.

Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% (setenta y cinco por ciento) de tal remuneración, en cualquier caso, durante el mismo periodo de tiempo dispuesto en el párrafo precedente.

La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la remuneración parcial por los plazos previstos, sea que aquélla se dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o que estas circunstancias fuesen sobrevinientes".

Apoyo y rechazos, pero también silencio y cautela de diputados mendocinos

MDZ Online se comunicó este martes con los 10 diputados nacionales por Mendoza respecto al controversial artículo, pero hubo más cautela y silencio que algún tipo de opinión concreta al respecto.

Como ya se informó, uno de los que sí había respondido fue el propio Petri, quien señaló en su momento que la idea era que los descuentos sigan para todos aquellos que falten al trabajo, pero "garantizando" que perciban el 100% de su remuneración aquellas personas con "enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables".

Luis Petri 4 Milagros Lostes - MDZ

Del resto de los diputados oficialistas, como Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral y Mercedes Llano, prefirieron no opinar al respecto de este polémico artículo.

BUNKER LA LIBERTA AVANZA CAMBIA MENDOZA ELECCIONES LEGISLATIVAS Marcos Garcia/MDZ

En el radicalismo hubo cautela en la previa del plenario, teniendo en cuenta que acompañaron el texto de la ley en el Senado (con Mariana Juri y Rodolfo Suarez) pero no están de acuerdo en Diputados con la redacción de este artículo. Por eso apuntaron a su eliminación.

Fuentes ligadas a los diputados radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay aseguraron que este miércoles por la mañana seguirán las reuniones -en la previa del plenario- para resolver la postura radical. A priori, si bien acompañan el espíritu de la reforma laboral, indicaron que "ese artículo hay que corregirlo ahora".

En la negativa concreta y desde un primer momento al artículo 44 y a toda la reforma laboral se encuentran los diputados peronistas Emir Félix y Martín Aveiro.

emir felix en mdz radio (23) Alf Ponce Mercado / MDZ

Sobre el artículo, Félix lo calificó de "una locura" y se preguntó: "¿Un embarazo que se complica lo castigás?". Acto seguido, expresó: "Que saques los adicionales es una cosa. Atacar el básico es muy distinto".

El tunuyanino Aveiro fue en la misma línea y con el mismo calificativo de "una locura tremenda" ese artículo. "Imaginate cargar a personas con algunas enfermedades complejas, o una mujer con cáncer... encima de estar pasando por esa enfermedad, que después tenga que saber que tiene el 25% menos es realmente una locura. Es tremendo", consideró.

Union por la patria, Martin Aveiro (29).jpg Santiago Tagua/MDZ

Agregó que, respecto a los otros tipos de licencia con sus descuentos "es un mensaje claro: ni siquiera salgan a andar en bicicleta pues si lesionan o se caen, van a cobrar menos. Está muy lejos de solucionar el problema del empleo de la Argentina. Siguen mintiendo", planteó.

Además, dio datos de la caída de empleos y empresas a nivel país y expresó que "entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, se redujo la cantidad de empleadores en 21.046 casos (30 por día)", según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; y que en el mismo periodo, "se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-2,77%), 393 puestos por día".

En tanto, sobre Mendoza, Aveiro dijo que "entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, la provincia perdió 928 empleadores (-4,3%). Esto equivale a la desaparición de casi 1,4 empresas por día"; mientras que respecto a la pérdida de empleo, "en el mismo período, se destruyeron 11.228 puestos de trabajo registrados (-2,6%), lo que representa un promedio de 16 empleos menos cada día".

Por último, desde el sector de Lourdes Arrieta fueron también cautos, y se limitaron a indicar que "se está analizando el proyecto y la diputada evalúa la postura a tomar".