En Casa Rosada ya saborean un triunfo con la reforma laboral: "Va a ser aprobada"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó el pronóstico para la sesión del próximo viernes, donde la Cámara de Senadores, le puede terminar de dar el espaldarazo a Milei sobre la nueva ley de Modernización Laboral.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó lo que parece ser un hecho: "Va a ser aprobada el viernes. Es fundamental permitir cambios en la legislación para los empleadores", dijo el exvocero presidencial sobre la sesión del viernes en la Cámara de Senadores, donde el cuerpo volverá a tratar, otra vez, la ley de reforma laboral tras el contundente triunfo en Diputados.

"La reforma laboral es fundamental en una Argentina", dijo Manuel Adorni en declaraciones a Radio Rivadavia, a lo que sumó que "ya está aprobada, solo falta discutir el famoso Artículo 44".

Y agregó: "Es extraña la posición sindical estando en contra de la reforma sin ningún tipo de análisis. El sindicalismo vive en una realidad paralela. Los sindicalistas son gente que se levanta y se sube a su Audi 0km, es entendible que vivan en otra realidad".

"Hace 4 o 5 meses la gente validó al Gobierno en las urnas y los tipos -los sindicalistas- hacen un paro general que fue casi una burla", disparó sobre el paro general del pasado jueves, agregando que "está claro que el sistema había quedado viejo, donde el 80% de los trabajos que había cuando se gestaron las leyes laborales ya no existen".

"Hay que perder el miedo a no contratar", expresó Manuel Adorni. Y agregó, sobre la victoria del Gobierno en la Cámara de Diputados: "Cambió la composición de las Cámaras con una confirmación más cercana a una mayoría, pudiendo tener debates con los aliados. Acá no hay ningún un cambio de estrategia ni en otras cuestiones, cambió la conformación de las Cámaras pro lo que hay conversaciones mas conducentes que antes".