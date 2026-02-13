Con dos victorias legislativas, el Gobierno mira la reelección y analiza una reforma electoral para 2027

Tras conseguir sus primeras dos victorias en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei comenzó a proyectar el escenario político de 2027 y analiza posibles cambios en el sistema electoral.

Con las primeras dos victorias legislativas del gobierno de Javier Milei, el oficialismo empezó a acelerar su agenda política y económica con un horizonte que va más allá del corto plazo. En la Casa Rosada consideran que estos avances pueden generar las condiciones necesarias para, hacia fines de 2027 o incluso más adelante, discutir una reforma previsional, uno de los temas más sensibles del programa libertario.

En paralelo, el Ejecutivo comenzó a explorar la posibilidad de impulsar una reforma política y electoral con vistas al próximo turno presidencial. El tema fue abordado de manera preliminar en una reciente reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, donde se analizó el impacto de los cambios institucionales en el escenario electoral futuro.

Según admiten en el Gobierno, aún no existe una propuesta cerrada ni consensuada, y tampoco está definido qué iniciativas podrían resultar oportunas de impulsar en los próximos meses.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Télam Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Télam Cuáles serían las ideas reformistas del Gobierno sobre las elecciones de 2027 Sin embargo, dentro de la Mesa Política ya circulan tres ideas que despiertan consenso entre varios de sus integrantes. La primera es la suspensión de las PASO en 2027 o su eliminación definitiva, un debate que el oficialismo ya intentó instalar sin éxito en 2024. La segunda apunta a modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, con el objetivo de reducir costos y transparentar el sistema. La tercera propuesta contempla incorporar en la Boleta Única Papel (BUP) un casillero que permita votar la lista completa con una sola marca, una alternativa que podría simplificar el acto electoral.

Por el momento, el calendario electoral de 2027 mantiene la realización de las PASO, ya que lo aprobado a comienzos de 2025 fue solo una suspensión excepcional para ese año y no su eliminación. El proyecto original enviado por el Gobierno a fines de 2024 proponía suprimirlas de manera definitiva, pero no logró el respaldo parlamentario necesario.