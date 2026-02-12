El Gobierno celebró la media sanción de la baja de edad de imputabilidad: "Más cerca de terminar con la puerta giratoria"

Al respecto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , publicó en su cuenta de X: “Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil. Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto ”.

En tanto, la Casa Rosada emitió un comunicado enfatizando que “ durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión ”.

“Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”, indicaron.

Para el Ejecutivo, “este proyecto pone fin a esa distorsión”. “Establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, ponderaron.

Sobresalió un fragmento del texto donde se agradece a la oposición por acompañar al expediente: “El Presidente Javier G. Milei agradece a los diputados que acompañaron esta media sanción y dieron una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”.

“Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”, concluyó el Gobierno.

En tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó en X: "Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo. Regla clara: el que las hace, las paga. Ley y orden".