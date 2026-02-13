Caputo se reúne con la UIA tras la tensión con Techint y la polémica por la industria nacional

Luego del cruce entre el Gobierno y el Grupo Techint por una licitación vinculada a Vaca Muerta, Luis Caputo, recibirá al presidente de la Unión Industrial Argentina.

Tras el cortocircuito entre el Gobierno nacional y el Grupo Techint por la licitación de caños para un gasoducto en Vaca Muerta, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá este viernes a Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un encuentro clave para abordar la situación crítica de la industria nacional.

La reunión en el Ministerio de Economía se producirá luego de jornadas intensas para el equipo económico, marcadas por la presencia en Buenos Aires de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), y refleja la creciente preocupación del sector empresarial frente a la caída de la actividad industrial, la retracción del consumo y la falta de crédito productivo.

Cuál será el diálogo entre el Gobierno y las industrias Según informaron, el encuentro se desarrollará en un contexto de marcado deterioro de la actividad manufacturera, donde la UIA llevará una serie de propuestas orientadas a estimular el financiamiento, recomponer la demanda interna y sostener los niveles de producción.

El diálogo entre la central fabril y el Gobierno se intensificó en los últimos meses, luego de una etapa en la que los principales indicadores del sector mostraron desaceleración de la actividad y retroceso del empleo industrial, con especial impacto en las pequeñas y medianas empresas.

Luis Caputo en UIA Luis Caputo en UIA. N/A No es la primera vez que Caputo y la cúpula de la UIA se sientan a la mesa. En diciembre pasado, el ministro ya había mantenido un encuentro con los principales referentes industriales, en medio de advertencias por la contracción del mercado interno y la reducción de las líneas de crédito disponibles para el sector productivo.