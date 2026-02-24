Javier Milei celebra la primera reunión de Gabinete del año y marca una hoja de ruta con más de 50 proyectos para 2026

Tras un extenso receso de verano, la Casa Rosada volvió a ser sede de una reunión de Gabinete. Dos sesiones clave en el Senado y la hoja de ruta para 2026, los puntos centrales de la discusión.

La última reunión de Javier Milei junto a su Gabinete en el brindis de fin de año en la Quinta de Olivos.

Luego de más de dos meses sin reuniones de Gabinete, el presidente Javier Milei llegó este martes a la Casa Rosada para volver a encontrarse con la plana mayor de su Gobierno. La cita se convocó en la previa de dos sesiones clave en el Senado y de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el libertario marcará el rumbo del Ejecutivo para este año legislativo donde planea elevar 50 proyectos de ley.

La llegada de Javier Milei y el desfile de los ministros Los guardias en puertas, ventanas y accesos al Patio de las Palmeras anunciaron el desembarco de Javier Milei a las 8.45 del martes, con un buen margen de tiempo para la reunión convocada para las 9.30. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, siempre madrugador, ya se había apersonado en el palacio de gobierno antes de las 8.

Tras la estela del presidente, los ministros y funcionarios comenzaron a desfilar por el Salón de los Bustos ante la fría mirada de las estatuas de mármol. Por orden de llegada, la lista incluyó al canciller Pablo Quirno, los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Diego Santilli (Interior).

Minutos después llegó Alejandra Monteoliva (Seguridad) y luego Mario Lugones (Salud), que llegó intercambiando sonrisas con el titular del Banco Central, Santiago Bausilli. Justo detrás apareció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, poniéndose la corbata al vuelo para la reunión. Completaron la partida Sandra Pettovello (Capital Humano), el asesor Santiago Caputo, Mariano Cúneo Libarona (Justicia) -que saludó a la prensa con el clásico apretón de manos alfonsinista- y Luis Caputo (Economía).

El ingreso del ministro de Defensa, Carlos Presti, no fue captado por los periodistas acreditados, pero también se sumó a la comitiva. Por su parte, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, apodada 'Cerebro' por Milei, fue la única ausente por un evento familiar.