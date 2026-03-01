Hongos comestibles: cómo es la nueva carrera que se impulsa en Santa Rosa

La Dirección de Educación Superior de la DGE aprobó el plan de estudios de la formación en "productor de hongos comestibles" en Santa Rosa. Los detalles.

La Dirección de Educación Superior de la DGE aprobó el plan de estudios de la formación en "productor de hongos comestibles" en Santa Rosa. Los detalles. Foto: Shutterstock.

La Dirección de Educación Superior de la DGE aprobó, a través de la Resolución 6731/2025, el plan de estudios de la nueva formación profesional de nivel III denominada Productora o productor de hongos comestibles, que se dictará en el IES 9-028 de Santa Rosa. De esta manera, se incorpora una nueva propuesta académica orientada al fortalecimiento del entramado productivo local.

La iniciativa amplía la oferta educativa provincial vinculada al desarrollo productivo y la diversificación agroalimentaria, y responde a la creciente demanda de perfiles técnicos capacitados en producción sustentable de alimentos. El enfoque pone especial énfasis en los modelos de economía regional, el agregado de valor y el impulso al emprendedurismo.

image Cómo es la nueva carrera en Santa Rosa La nueva carrera busca brindar herramientas teóricas y prácticas para el cultivo, manejo, procesamiento y comercialización de hongos comestibles, con eje en prácticas responsables, innovación productiva y generación de oportunidades laborales. La propuesta apunta tanto a quienes deseen insertarse en el mercado laboral como a quienes proyecten desarrollar emprendimientos propios vinculados al sector.

El plan de estudios aprobado contempla una estructura curricular pensada para garantizar una formación integral. La currícula articula saberes técnicos específicos con criterios de calidad e inocuidad alimentaria, además de nociones vinculadas a la gestión productiva.

En ese marco, también se incorporan contenidos orientados a la gestión comercial y el marketing, con el objetivo de impulsar proyectos sustentables y competitivos. De este modo, la carrera no sólo fortalece las competencias técnicas de los estudiantes, sino que promueve el desarrollo de capacidades emprendedoras y la generación de nuevas oportunidades económicas en el territorio.