Sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo por la explosión de una estufa y fue trasladado en helicóptero

Un hombre de 39 años que sufrió quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo este martes por una explosión en su casa de San Rafael. tuvo que ser trasladado de urgencia este lunes desde San Rafael hacia la Ciudad de Mendoza a bordo del helicóptero policial Halcón III , luego de resultar gravemente herido durante un accidente doméstico.

El hecho ocurrió en horas de la mañanaen una vivienda ubicada sobre calle El Chañaral al 4000 , en el distrito de Las Paredes , donde la víctima intentaba encender una estufa utilizando un bidón con combustible.

Por motivos que son materia de análisis, se produjo una explosión seguida de un incendio que le provocó severas quemaduras en gran parte del cuerpo.

Tras el accidente, el hombre fue asistido inicialmente y trasladado al Hospital Schestakow de San Rafael.

Sin embargo, el último parte médico emitido por ese centro asistencial indicó que el paciente presenta un cuadro de gran quemado , con compromiso de las vías aéreas y lesiones en alrededor del 70% de la superficie corporal.

Debido a la complejidad del cuadro clínico, los profesionales determinaron que debía ser derivado a un centro de mayor complejidad para continuar con su tratamiento.

Traslado aéreo de emergencia a Mendoza

Frente a esa situación, se activó un operativo sanitario de emergencia que incluyó la intervención del helicóptero policial Halcón III, perteneciente al Cuerpo de Aviación Policial.

La aeronave concretó el traslado del paciente hacia el Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza, donde funciona la Unidad del Quemado y se encuentran los recursos especializados para este tipo de casos.

El operativo fue coordinado entre los equipos médicos de los hospitales Schestakow y Lagomaggiore, junto con personal sanitario, policías de la jurisdicción, Bomberos y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

Por estas horas, el hombre permanecía internado bajo cuidados especializados debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.