Murió un nene de 7 años que agonizó seis meses tras una brutal golpiza: detuvieron a su mamá y al padrastro

Neithan Yahel Martínez falleció tras seis meses de agonía luego de ingresar al hospital con graves lesiones. Su mamá y su padrastro fueron imputados.

La comunidad de Clorinda, Formosa, se encuentra sumida en el dolor y la indignación tras confirmarse el fallecimiento de Neithan Yahel Martínez. El nene de 7 años murió este miércoles por la tarde en el Hospital de la Madre y el Niño de la capital provincial, donde se encontraba internado en estado crítico desde hace más de seis meses.

El calvario de Neithan comenzó el 19 de febrero, cuando ingresó a urgencias con un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples lesiones internas. En aquel momento, su madre, Milena Martínez, intentó desviar la atención de los médicos y, luego a la Justicia, asegurando que el niño se había caído de una cama cucheta mientras jugaba con sus hermanos.

Cómo se calló el relato de la madre Sin embargo, al allanar la vivienda familiar, los peritos constataron que la mencionada cama cucheta no existía. En su lugar, los investigadores hallaron manchas de sangre que habían intentado ser limpiadas y un escurridor con un hierro en un extremo, elemento que, según las pericias de Criminalística, es compatible con las lesiones que presentaba el menor y sería el arma utilizada para el ataque.

Tras el hallazgo de estas pruebas y las evidentes inconsistencias en sus declaraciones, tanto la madre como el padrastro del niño fueron detenidos. Con el fallecimiento de Neithan, la Justicia decidió recaratular la causa: lo que inicialmente se investigaba como lesiones graves pasó a ser homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento.