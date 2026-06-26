A diez días del comienzo del juicio: cómo está la causa por la desaparición de Loan Peña

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña avanza en Corrientes tras varias jornadas polémicas. Ahora, la expectativa está puesta en la próxima semana, cuando comience la fase testimonial más dura: declararán los padres y hermanos del niño desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Antes de abrir el debate a los testigos, los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF), Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco , sepultaron los intentos de las defensas.

Por ejemplo, el defensor oficial Enzo Di Tella (representante de Bernardino Antonio Benítez) atacó con dureza el expediente de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, calificándolo como un “mboyeré jurídico” por supuesta falta de claridad y precisión. Los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel cruzaron el argumento, señalando la baja estrategia de desacreditar a una magistrada que ya no forma parte de esta instancia del debate y no puede defenderse.

Por otra parte, el denominado "pacto de silencio" firme. De los 17 imputados, solo Alan Cañete y Valeria Liliana López aceptaron ampliar su indagatoria. Ninguno aportó datos sobre el paradero de Loan; se limitaron a justificar sus propias acciones frente a las acusaciones de estafa, encubrimiento y desvío de la investigación.

El tribunal resolvió ampliar la lista de citados para las próximas audiencias, incorporando nombres de alto perfil mediático y político como Elisa “Lilita” Carrió y el abogado José Fernández Codazzi. Citados a pedido de Mónica Chiribín (defensora de Laudelina Peña) para exponer el presunto trasfondo político y la supuesta coacción que habría sufrido la tía del menor.

Además tambien citaron a los periodistas Christian Balbo y Cristian Echeveria. Ambos convocados por las defensas de los diez imputados vinculados a la Fundación Dupuy, debido a la cobertura periodística que realizaron sobre el despliegue de este grupo en los primeros días de la búsqueda.

Próxima semana: Declara la familia de Loan Peña

Las testimoniales arrancarán el martes a las 9:30 en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina. A lo largo de tres días (martes, miércoles y jueves), declararán José Peña, María Noguera y los hermanos de Loan.

"Estamos preparados porque los abogados defensores seguramente intentarán incomodar a los papás, especialmente a José, que estuvo presente en el almuerzo donde desapareció Loan. No vamos a permitir ningún show", dijo Tamara Pourcel, fiscal de la causa, al medio local Corrientes al Día.