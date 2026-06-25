Juicio por la muerte de Diego Maradona: el llamativo pedido del abogado de Leopoldo Luque

Aldo Arnez Zenteno reveló cómo fueron sus días trabajando con Maradona

El profesional de la salud detalló ante el tribunal que su convocatoria para trabajar en la internación domiciliaria de Diego Maradona, ubicada en la localidad de Tigre, fue realizada de manera directa por el imputado Mariano Perroni. Asimismo, Arnez Zenteno reveló un vínculo familiar y de cercanía al explicar que es tío de Cinthia Córdoba, otra de las enfermeras que desempeñó tareas en la vivienda del exfutbolista durante algunas jornadas y quien fuera además expareja del mencionado Perroni.

Con respecto a las dinámicas y limitaciones que experimentó en la residencia, el testigo precisó que asistió al lugar en cuatro oportunidades y describió las directivas de manejo del espacio que recibió al manifestar de forma textual: “Le hice controles de signos vitales. Nos habían dicho que nos quedemos en el living o afuera, nos dijo su sobrino y la custodia. Me habían dicho que tratara de no molestarlo, de dejarlo tranquilo. No tuve ningún problema. Entré a verlo a la habitación, pero poco y no más de la puerta, le tomaba signos vitales en la cocina”.

En referencia a las instrucciones médicas recibidas previos a sus guardias y a la relación directa que mantuvo con el paciente, el enfermero profundizó en su exposición asegurando que: “Yo no tuve acceso a la historia clínica del paciente, me dijeron que iba a ser Diego Maradona y que lo observe y tome los controles. Me lo avisaron por el Grupo Tigre de Whatsapp. Yo nunca tuve inconvenientes para desarrollar mi tarea, él fue cordial conmigo, me hablaba bien”.

El declarante también especificó los canales formales e informales que utilizaba para volcar la información diaria, señalando que realizaba sus reportes tanto en el grupo de chat denominado Tigre como en las planillas físicas de control y, de igual manera, dejó asentado ante las partes que: “Si había alguna urgencia se informaba en Whatsapp”.

Al ser consultado sobre el equipamiento y las condiciones de la habitación donde descansaba Maradona, el testigo expuso sus reparos sobre la infraestructura médica de la internación domiciliaria al responder de manera contundente: “Para mí tenía que haber indicaciones médicas firmadas por un profesional, una ambulancia en la puerta para la atención de urgencia. Igual, a Maradona yo lo vi bien”. A pesar de haber afirmado que en términos generales notó una buena condición en el paciente, el enfermero admitió finalmente ante las preguntas que en una de las jornadas sí pudo observar que Maradona se encontraba un poco hinchado.