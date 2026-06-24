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Dos años sin Loan.
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Juicio por Loan Peña: le cerraron las puertas a los medios y hay cuarto intermedio indeterminado

Este miércoles en Corrientes se vuelve a iniciar el debate oral con siete acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño y otros diez imputados por el supuesto encubrimiento y desvío de la investigación.

MDZ Policiales

El pasado domingo 13 se cumplieron dos años de la desaparición de Loan Peña, y este miércoles, luego de dos jornadas frustradas, vuelve a comenzar en la provincia de Corrientes el juicio por su supuesta sustracción y ocultamiento, una instancia en la que se prevé que las defensas planteen diversas nulidades para intentar frenar el proceso. María Belén Russo Cornara, abogada de la querella, manifestó la ansiedad de la familia ante lo que describió como una jornada intensa y extensa, marcada por el fuerte despliegue de los defensores para impugnar la causa.

El debate inició a las 10 y sus primeras audiencias se llevaron a cabo los días martes 16 y miércoles 17 de junio. Posteriormente, las jornadas continuarán desarrollándose todos los miércoles y jueves, un cronograma que despertó críticas por su espaciamiento, aunque desde la organización aclararon que la agenda debió adaptarse de ese modo para agilizar el comienzo del proceso. Las audiencias tendrán lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, bajo un estricto perímetro de seguridad y con un expediente masivo que acumula más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de pruebas debido a la unificación de las causas.

El Tribunal Oral Federal a cargo del caso estará compuesto por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte de Formosa y Simón Pedro Bracco de Río Negro. En la causa principal se juzgará a los siete acusados de la presunta sustracción y ocultamiento del menor: su tía Laudelina Peña, su esposo Antonio Bernardino Benítez, el excomisario Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Pérez, Mónica Del Carmen Millapi y su marido Daniel “Fierrito” Ramírez.

De manera simultánea, en el marco de la investigación paralela por presunto encubrimiento y desvío de la investigación, serán juzgados Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A través de este debate oral se buscará reconstruir qué ocurrió con el niño y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los diecisiete imputados, en un intento por esclarecer un caso cuyo paradero continúa siendo un misterio.

Minuto a minuto

Los jueces cerraron las puertas del juicio a los medios y después aplicaron un cuarto intermedio de tiempo indeterminado

Se reinició el juicio por el caso Loan Peña

Tras un inicio de juicio accidentado durante la semana pasada, este miércoles se comenzó de 0 y se leerán nuevamente las acusaciones a los imputados.

Se aplicó un nuevo cuarto intermedio

Reanudaron la lectura de acusaciones

Ahora faltan varios abogados defensores

Una vez se retomó el juicio por la desaparición de Loan, desde secretaría alertaron que no estaban presentes los abogados defensores Di Tella, Monti, Janson, Leguizamon y Pelegrini.

Nuevo cuarto intermedio mientras releen las acusaciones

Después de más de dos horas de espera, volvió el juicio y extendieron la audiencia hasta las 18

Luego de un extenso cuarto intermedio, el tribunal decidió rechazar el pedido de la Fiscalía para tratar el caso de Rossi Colombo de forma diferenciada y se volverá a dar lectura a la acusación.

Por este motivo, se extenderá esta audiencia, aun sin avances, hasta las 18 de este miércoles.

Además, se obligará a los imputados no detenidos a presentarse en la sala una hora antes de que se inicien las sesiones.

Aún más demoras

Un representante del tribunal expresó que la reanudación del juicio se demora nuevamente, por lo menos por 20 minutos más.

Circo judicial en la sesión en Corrientes

Jueces, fiscales y abogados se cruzaron por más de una hora por la situación de los imputados y la repercusión mediática.

Tras esto, sin llegar a ningún punto en concreto, el Tribunal dictó un cuarto intermedio.

Desde la Fiscalía mencionaron que no quieren que este se vuelva en un nuevo caso "como el juicio de Maradona" y pidieron la detención de todos los imputados

A raíz de la polémica que generó la falta y posterior incorporación de Rossi Colombo, y la lectura de la acusación cuando se conectó, los fiscales pidieron la detención de todos los imputados para que "esto no vuelva a ocurrir" planteando que el caso se puede anular, como el primer proceso por la muerte de Diego Armando Maradona.

Más tensión e inconvenientes técnicos

La jornada judicial empezó de manera convulsa. Al volver con la audiencia, se denunció que la conexión del imputado Federico Rossi Colombo, quien ayer faltó y generó polémica, desde Tucumán fue cortada por "falta de datos".

Falta uno de los imputados: "Lo estamos esperando"

En el comienzo de la audiencia, desde la Fiscalía aquejaron la falta de Alan Cañete, uno de los imputados por encubrimiento.

A pesar de que el juez Fermín Cerolini ordenó que "se queden todos sentados", segundos después todos los miembros del tribunal se levantaron y se fueron momentáneamente para luego dictar un cuarto intermedio.

Comienza la segunda audiencia por el juicio de Loan Peña

Terminó la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan

La audiencia continuará este miércoles a las 9:30 de la mañana con el fin de continuar con los lineamientos de apertura de la querella.

Apareció el imputado que "pegó faltazo"

De forma virtual y acompañado de su abogado, el psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo se presentó en la audiencia.

Hay cuarto intermedio, pero a la vuelta declararía Laudelina Peña

Las acusaciones que enfrentan Pérez y Caillava

Al volver del cuarto intermedio, el tribunal finalizó la lectura de los cargos penales que pesan contra el capitán de navío retirado Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal Victoria Caillava. A lo largo del procedimiento, Caillava mostró su disconformidad de manera gestual, moviendo la cabeza en señal de negación cuando la secretaría detalló el episodio del lavado de su camioneta, así como cuando se expuso que no se colocaron las fajas de seguridad correspondientes en el momento en que sus vehículos fueron entregados a la Policía de Corrientes.

Por el contrario, la acusada asintió con la cabeza cuando se leyó un fragmento de su propia declaración indagatoria, en la cual señalaba que al principio creyó que Loan se había perdido, pero que luego dudó de que el niño pudiera haber caminado tanto, manifestando además enojo hacia los adultos a cargo de su cuidado. En aquel testimonio, la mujer insistió en que el grupo estaba compuesto por tres adultos y que, debido al descuido de esas personas, hoy hay gente inocente bajo proceso judicial. Por su parte, la defensa argumentó que Caillava y Pérez decidieron entregar de manera voluntaria su camioneta Ford Ranger y su Ford Ka a la comisaría ante los rumores que circulaban en su contra, justificando dicha acción bajo el temor de que les plantaran alguna prueba falsa.

Cuarto intermedio

Los problemas técnicos que sumaron tensión a la audiencia

El inicio de la audiencia se vio interrumpido por varios minutos debido a severos problemas en la conexión remota de Mónica Millapi, una de las principales imputadas por la sustracción del menor. La mujer, quien es enfermera, esposa de Daniel “Fierrito” Ramírez y una de las personas que acompañó a Loan al naranjal, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario con tobillera electrónica en la provincia de Neuquén. Ante los constantes cortes en la transmisión de video, su abogado defensor se vio obligado a comunicarse con ella telefónicamente para coordinar que restableciera la conexión a través de su teléfono celular.

Este imprevisto técnico generó una pausa que fue aprovechada por Laudelina Peña para mantener una conversación privada con su abogada defensora. Al reanudarse la actividad, el presidente del tribunal le llamó la atención a la tía de Loan y le advirtió de manera tajante que debía permanecer completamente visible ante la cámara durante todo el desarrollo de la jornada; de lo contrario, se revocaría su modalidad actual y se ordenaría su inmediato traslado a un establecimiento de Gendarmería Nacional para garantizar el correcto seguimiento del debate.

Ordenaron la detención de un acusado por no presentarse al juicio

El psicólogo forense tucumano Esteban Rossi Colombo, imputado en la causa por la desaparición de Loan Peña, no se presentó a la audiencia judicial programada para esta mañana. Ante su inasistencia, el profesional fue declarado en rebeldía y el tribunal ordenó de inmediato su detención. El especialista afronta graves cargos en el expediente, ya que está acusado de ser coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento, además de imputársele falso testimonio en audiencia, violación de secretos y usurpación de títulos por ejercer la psicología sin la matrícula correspondiente en la provincia de Corrientes.

La Fiscalía aprovechó la jornada para solicitar que también se detuviera al resto de los imputados que actualmente transitan el proceso en libertad, pero este requerimiento fue rechazado por el tribunal. Tanto Rossi Colombo como su abogado defensor habían sido debidamente notificados sobre el cronograma de las audiencias a mediados de abril; sin embargo, en el transcurso de ese período, el letrado fue apartado de la defensa del psicólogo, complicando aún más su situación de cara al inicio del juicio.

Se leyó la acusación a los principales imputados

"Se acreditó que el día 13 de junio de 2024, Loan Peña llegó al campo junto con su padre José María Peña, quien decidió, sin previo aviso, llevar a su hijo a almorzar a la casa de su abuela. Salieron a caballo de su domicilio a las 9 horas aproximadamente. En el lugar ya se encontraba Catalina Peña y al poco tiempo llegaron Antonio Benítez con su hijo. Con posterioridad llegaron Carlos Pérez y María Victoria Caillava alrededor de las 12 en su camioneta Ford Ranger, y finalmente, Daniel Ramírez y Mónica Millapi con su hija y dos sobrinos", relató la Justicia sobre cómo fue el escenario previo a la desaparición del menor.

Y sumaron que "la cronología de los hechos permite cuadrar que la sustracción de Loan ocurrió luego del almuerzo, registrado por una fotografía a las 13.53 horas. Caminando a una zona de monte con personas mayores de edad. Avisando de la desaparición a las 15.36".

Así se determinó el delito de "sustracción y ocultamiento".

Se acusó a "Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Laudelina Peña, aprovechando que Jose Peña y la abuela de Loan se encontraban haciendo la sobremesa, conversando con Carlos Pérez y María Caillava, apartaron de la custodia de su padre al menor, usando la excusa de ir a buscar naranjas".

Una vez en el naranjal, se produjo un suceso que desencadenó la sustracción del menor, quien luego fue alejado del lugar y ocultado. Usando para eso el vehículo Ford Ranger del matrimonio Pérez-Caillava, donde encontraron datos oloríficos", y "También se acreditó que para la sustracción se contó con la evasión del comisario Maciel".

Ya están los principales acusados por la desaparición de Loan Peña

Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Walter Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez, ya están presentes en la sala.

Mientras la mayoria de los imptuados están presentes en Corrientes, Mónica del Carmen Millapi sigue la audiencia de forma virtual.

Laudelina Peña y María Victoria Caillava, las primeras en llegar a la sala

El inicio del juicio se demoró una hora y empezará a las 10

Las palabras del abogado de Maciel previas al comienzo del juicio

Richar Vallejo, abogado defensor del excomisario Walter Maciel, habló con la prensa local en el marco del juicio por Loan Peña. Ahí, el letrado aseguró estar "convencido de que esto fue un accidente", y mantiene la versión de que el menor fue atropellado por Pérez y Caillava.

A estos dos fue a quienes apuntó como los culpables del hecho y sumó a Laudelina Peña "por mentir".

Además, sumó que su defendido "está ansioso" a la espera del comienzo de la audiencia.

A dos años de la desaparición de Loan: quiénes son los 7 detenidos y quién es el más complicado

El caso, que se desencadenó en el paraje El Algarrobal aquel 13 de junio de 2024 luego de un almuerzo en la casa de la abuela Catalina, llega a los tribunales con una trama de encubrimiento, desvíos y sospechas cruzadas. Hasta el momento, la causa cuenta con 7 detenidos clave acusados por la sustracción y desaparición del menor, además de una decena de imputados secundarios. Seguí leyendo.

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