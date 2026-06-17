El autor de Pelota Manchada apuntó contra el entorno de Maradona: "Lo cuidaba mejor el pueblo"

En medio del juicio que investiga responsabilidades por la muerte de Diego Maradona, el escritor y periodista Jordi W. Aguiar Burgos dejó una frase de fuerte impacto público: “Si Diego hubiese pasado sus últimos días en una villa, probablemente hoy estaría vivo”.

El autor de Pelota Manchada aclaró que su definición no busca romantizar la pobreza, sino cuestionar el entorno que rodeó a Maradona en el tramo final de su vida. Según planteó, Diego murió atravesado por un sistema que lo aisló, integrado por negocios, intereses y profesionales que, en su mirada, lo trataron “más como un activo que como una persona”.

Para Aguiar Burgos, el juicio por la muerte de Maradona no solo expone eventuales responsabilidades individuales. También abre una discusión más amplia sobre el modo en que la sociedad, el fútbol y los entornos de poder acompañan —o abandonan— a sus ídolos cuando dejan de ser únicamente símbolos públicos.

“En los barrios hay algo que el dinero no puede comprar: comunidad, presencia, cuidado real”, sostuvo el escritor. En esa línea, afirmó que a Diego “lo cuidaba mejor el pueblo que quienes tenían la obligación de hacerlo”. La declaración instala una lectura social y cultural sobre el caso, más allá del expediente judicial.

Aguiar Burgos considera que existe una desconexión entre el Maradona convertido en mito y el Diego real de sus últimos años. “Mientras millones lo lloraban como a un dios, en su vida cotidiana estaba cada vez más solo”, expresó. La frase refuerza el eje de su planteo: el contraste entre la devoción popular y la soledad cotidiana.

El juicio y la discusión sobre los ídolos

La reflexión se da en un momento en el que el legado de Maradona volvió al centro de la escena pública por el juicio, pero también por su resignificación cultural y política. Para el autor, el debate no se limita a determinar “quién falló médicamente”, sino a revisar “qué tipo de mundo construimos alrededor de nuestros ídolos”.

Esa mirada conecta con una pregunta que atraviesa su obra y sus declaraciones recientes: quién cuida a quienes representan a millones. En el caso de Maradona, Aguiar Burgos plantea que el pueblo sostuvo un vínculo de pertenencia y afecto que, según su análisis, contrastó con las estructuras profesionales y económicas que lo rodearon.

Pelota Manchada y el fútbol como poder

En paralelo a sus declaraciones, Aguiar Burgos viene presentando Pelota Manchada, una novela negra que cruza fútbol, poder, tecnología y conspiración global. La historia sigue a un periodista que, tras presenciar un asesinato, queda atrapado en una red donde conviven mafias, apuestas clandestinas, algoritmos y operaciones de poder.

La obra transcurre entre Buenos Aires, Europa y Medio Oriente, y propone una lectura del fútbol como escenario de disputas económicas, tecnológicas y políticas. En ese universo narrativo, el mito futbolero aparece tensionado por intereses invisibles que exceden la cancha y transforman al deporte en una trama de poder contemporáneo.

Un recorrido entre Argentina y España

El libro tuvo una participación destacada en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde el autor realizó una firma de ejemplares y encabezó una presentación especial junto a Fernando Signorini, histórico preparador físico de Diego Maradona. Allí se abordaron distintas miradas sobre fútbol, cultura y poder.

Nacido en Valencia, con raíces familiares en Uruguay y radicado desde hace años en la Patagonia argentina, Aguiar Burgos construye una narrativa atravesada por el exilio, la identidad y lo transnacional. Su próxima gira por España incluirá presentaciones previstas en Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga.

La gira también recupera el vínculo iniciado en 2022 con la presentación de Due10s, libro con el que el autor recorrió distintas ciudades españolas. Ahora, con Pelota Manchada, vuelve a plantear una idea incómoda y actual: el fútbol, como Maradona, nunca es solamente fútbol