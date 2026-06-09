"Gorda desagradecida, es una estúpida": el fuerte audio de Luque contra Dalma Maradona

En el marco del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona este martes, el abogado Fernando Burlando exhibió como parte de evidencia otro audio del neurocirujano Leopoldo Luque en el que califica a Dalma Maradona Villafañe como "gorda desagradecida" y "estúpida".

La hija del astro argentino declaró por primera vez ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro desde el inicio de la investigación, a diferencia de sus hermanas Gianinna y Jana, quienes ya se presentaron como testigos.

El mensaje de voz fue enviado por el ex médico de cabecera a la pisquiatra Agustina Cosachov en 2020, momento en el que Luque cuestionaba a las hijas de Diego Maradona por "no visitar a su padre".

"Luque se cree su propia mentira", fueron las palabras de Dalma ante la revelación de este audio en el segundo juicio donde se debaten las eventuales responsabilidades penales en la muerte del astro mundial del fútbol, y la hija del diez sostuvo que Luque afirmó haber operado al paciente por el hematoma subdural, sin embargo nunca intervino en dicha cirugía.

Durante su declaración, Dalma Maradona apuntó directamente contra el equipo médico que atendía a su padre en los días previos a su muerte. Entre los responsables mencionó al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, tres de los siete imputados que actualmente enfrentan el juicio. También cuestionó el rol de Swiss Medical en el seguimiento de la salud del exfutbolista.

Uno de los momentos más conmovedores de la audiencia se produjo cuando recordó la última vez que vio a Diego Maradona. Visiblemente afectada, relató cómo encontró el cuerpo de su padre el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda de Tigre.

"Cuando llegué a la casa mi papá ya había fallecido. Entré en la habitación, lo vi tapado con una sábana hasta el pecho. Estaba muy hinchado, en la cara y en todo el cuerpo. Me acerqué, le agarré las manos y no entendía qué había pasado", expresó entre lágrimas ante el tribunal.

Antes de quebrarse al recordar ese momento, Dalma también cuestionó las decisiones tomadas tras la operación por el hematoma subdural a la que Maradona fue sometido el 3 de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos.

"Nos hicieron creer que la internación domiciliaria era la única opción posible", sostuvo la hija del Diez. Según relató, participó de reuniones los días 9 y 10 de noviembre de ese año para definir cómo continuaría el tratamiento luego de una intervención quirúrgica que había resultado exitosa.