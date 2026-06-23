Investigan la muerte de un nene de 2 años en Salta: detienen a su madre y su padrastro

La muerte de Thiago Altamirano, un nene de 2 años, provocó una profunda conmoción en Salta y abrió una investigación judicial que tiene detenidos a su madre y al padrastro del pequeño. La causa avanza mientras los investigadores esperan los resultados de la autopsia que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.

El caso salió a la luz durante la noche del lunes, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre el delicado estado de salud del menor en una vivienda del barrio Convivencia, en la zona sudeste de la capital salteña. Cuando intervino el personal policial, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Papa Francisco, desde donde posteriormente fue derivado con código rojo al Hospital Materno Infantil debido a la gravedad de su cuadro.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Thiago ingresó al centro asistencial sin signos vitales y falleció pocos minutos después. La primera explicación brindada por los adultos fue que el niño había sufrido una caída accidental de una cama, aunque esa versión comenzó a perder fuerza cuando los profesionales de la salud detectaron lesiones cuya gravedad despertó sospechas.

Ante la situación, el fiscal penal Daniel Espilocín, a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, solicitó la detención preventiva de la madre del niño y de su pareja . Paralelamente, ordenó pericias en la vivienda donde residía el menor y dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense para la realización de la autopsia.

La investigación busca reconstruir las últimas horas de vida del pequeño y determinar si existieron situaciones de violencia previas. En ese sentido, testimonios recogidos en el barrio apuntan a que no sería la primera vez que se registraban episodios conflictivos en el entorno familiar.

Algunos vecinos señalaron al padrastro como una persona de comportamiento agresivo y sostuvieron que anteriormente se habían escuchado discusiones y situaciones preocupantes.

El testimonio de la abuela

Mientras tanto, la familia paterna reclama respuestas. Marta, abuela de Thiago, aseguró que existían antecedentes de denuncias por presuntos maltratos, descuidos y situaciones de riesgo. Según relató en declaraciones a medios locales, habrían realizado al menos cinco presentaciones judiciales vinculadas a la protección del menor.

La mujer también afirmó que desde hacía aproximadamente tres meses no podían mantener contacto con el niño debido a conflictos con la madre. Además, reclamó que se investigue qué ocurrió con las denuncias realizadas anteriormente y pidió que el hermano menor de Thiago, un bebé de 10 meses, quede bajo la guarda de la familia paterna.

“Lo que no queríamos que pase, pasó”, expresó la abuela en medio del dolor. Actualmente, el hermano del niño fallecido permanece bajo resguardo estatal mientras las autoridades analizan cuál será su situación definitiva.

La fiscalía continúa reuniendo testimonios, realizando pericias forenses y analizando antecedentes familiares. Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer qué ocurrió con Thiago y definir la situación procesal de los dos detenidos.