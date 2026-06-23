Una dramática secuencia de violencia urbana quedó registrada en un video de una cámara de seguridad en el partido bonaerense de Lomas de Zamora . Allí se ve a una joven que es atrapada por un hombre que descendió de una camioneta y la arrastró varios metros en plena vía pública. Tras un desesperado forcejeo , la víctima logra liberarse y escapar.

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el barrio 30 de Agosto, en la intersección de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran unos segundos de extrema tensión y desesperación.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, una Renault Kangoo gris se detuvo junto a la vereda donde caminaba la joven. De inmediato, un hombre descendió del asiento del acompañante y se dirigió hacia ella.

El video exhibe cómo el agresor la intercepta y la arrincona contra una pared. Instantes después comienza un fuerte forcejeo que termina con la víctima siendo arrastrada hacia el vehículo mientras intenta resistirse.

Cuando el atacante vuelve a subir a la camioneta, conducida por otro hombre, el rodado avanza algunos metros con la joven todavía aferrada en medio de la lucha. Finalmente, la chica logra soltarse sobre la cinta asfáltica, evitando ser llevada por los ocupantes del vehículo.

Tras el episodio, la camioneta escapa rápidamente del lugar, mientras vecinos que observaban la escena intentaban comprender lo ocurrido.

Dramático forcejeo: la arrastraron a una camioneta, pero logró escapar

Secuestro o intento de robo

La investigación quedó en manos de la Policía Bonaerense y de la Justicia de Lomas de Zamora. A partir de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso y avanzar con distintas medidas para esclarecer el hecho.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la hipótesis que se analiza actualmente apunta a un intento de robo que derivó en una situación de extrema violencia. Los investigadores indicaron que, hasta el momento, no existen elementos que permitan sostener la figura de un intento de secuestro.

La joven, que no reside en el barrio y suele visitar la zona durante los fines de semana, logró salir ilesa pese a la agresividad del ataque.