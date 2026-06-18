Murió un nene de 2 años internado con fractura de cráneo: detuvieron a su madre y padrastro

Un estremecedor caso sacude al partido bonaerense de Merlo . Un nene de apenas dos años murió luego de permanecer internado durante 48 horas en estado crítico, mientras que su madre y la pareja de ella fueron detenidos y acusados de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía.

La investigación se inició cuando el pequeño ingresó inconsciente al Hospital Héroes de Malvinas acompañado por su madre, Eliana Agustina Herrera, de 20 años, y su padrastro, Franco Benjamín Álvarez, de 21. Según relataron en un primer momento, el menor habría sufrido un golpe en la cabeza tras caer de una cama.

Sin embargo, la versión comenzó a generar dudas apenas los profesionales de la salud realizaron las primeras evaluaciones. Debido a la gravedad del cuadro, los médicos debieron practicar maniobras de reanimación y dispusieron su traslado al Hospital Eva Perón de Merlo para una atención de mayor complejidad.

Al examinar al niño, los especialistas detectaron un cuadro mucho más grave que el descripto por los adultos. Las pericias médicas revelaron una fractura de cráneo , lesiones en los dedos de manos y pies, hematomas en distintas partes del cuerpo y una hemorragia interna provocada por una lesión en el hígado.

Los hallazgos llevaron al personal sanitario a dar intervención inmediata a la Policía y a la Justicia, al considerar que las heridas no eran compatibles con un accidente doméstico.

A partir de esos elementos, el fiscal Patricio Ventricelli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6 de Morón, ordenó la aprehensión de la madre y de su pareja mientras avanzaban las medidas para esclarecer lo ocurrido.

Dos días de agonía

Pese a los esfuerzos médicos, el niño no logró recuperarse de las graves heridas sufridas. Este jueves por la mañana se confirmó su fallecimiento en el Hospital Eva Perón, situación que agravó la situación procesal de los acusados.

Tras la muerte del menor, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, un delito que contempla las penas más severas previstas por el Código Penal.

Fuentes vinculadas al expediente indicaron que familiares y allegados habían advertido anteriormente la presencia de golpes y marcas en el cuerpo del pequeño. También señalaron que, en ocasiones previas, la madre había atribuido distintos problemas de salud del niño a otras causas.

Los investigadores también analizan el contexto familiar y la convivencia de la pareja, que residía en Merlo desde hacía aproximadamente dos meses. Según trascendió, existían antecedentes de violencia entre ambos.

Mientras tanto, la Justicia intenta reconstruir las horas previas al ingreso del niño al hospital para determinar quién o quiénes fueron responsables de las agresiones que derivaron en su muerte.

Durante la jornada, Herrera y Álvarez fueron indagados por el fiscal Ventricelli, aunque ambos optaron por no prestar declaración. Los dos permanecen detenidos en el Destacamento Barrio Pompeya mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia, una prueba considerada clave para establecer con precisión la mecánica de las lesiones y el momento en que fueron provocadas.