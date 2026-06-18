Investigan un caso de maltrato a una niña de 9 años en Maipú: autoridades escolares detectaron las lesiones

Autoridades de una escuela de Maipú solicitaron el examen médico a una alumna de 9 años y una médica constató lesiones compatibles con maltrato.

Por el posible caso de maltrato, la niña fue asistida inicialmente en el Hospital Metraux de Maipú.

La Justicia comenzó a investigar este jueves un presunto caso de maltrato a una niña de 9 años en Fray Luis Beltrán, Maipú. Al parecer, autoridades de la escuela a la que asiste la menor advirtieron que presentaba marcas en su cuerpo, complatibles con una agresión física. Por eso, solicitaron un examen médicos y se constató que tenía múltiples lesiones.

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó pasadas las 16 cuando una mujer, de 27 años, se presentó junto a su hija en el Hospital Metraux y entregó una nota expedida por la Dirección de Apoyo Escolar de la escuela N° 1-095 Juan Crisostomo Lafinur, del citado distrito maipucino, donde una trabajadora social requería asistencia médica para la pequeña estudiante.

Las llamativas lesiones y el inicio de la investigación Ante eso, una médica pediátra le practicó una evaluación a la niña y, durante la misma, advirtió que presentaba diferentes lesiones de distinta evolución: algunas más recientes y otras que parecían ser de vieja data.

Preocupada por lo que observó, la profesional de la salud decidió dar aviso a la línea de emergencias 911 y también solicitó la intervención de los organismos competentes, con el objetivo de resguardar la integridad física de la menor de edad y determinar el origen de las lesiones que presentaba, explicaron las fuentes consultadas.

A raíz de eso, la niña fue trasladada en una ambulancia hasta el Hospital Carrillo, donde se iba a ampliar el exámen médico y en el lugar se hicieron presentes funcionarios de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI), que trabajaron bajo las directivas de un ayudante fiscal de turno de la Oficina Fiscal Maipú, que inicialmente tomó intervención en la causa.