Cayó el último acusado por el brutal crimen del jubilado asesinado en San Isidro

La investigación por el homicidio de Víctor Emilio Cocozza, el jubilado de 72 años que fue hallado muerto en su vivienda de San Isidro el pasado 4 de febrero, derivó en las últimas horas en la captura del último sospechoso que permanecía prófugo. Se trata de Sergio Alejandro Sena, de 23 años, hijo de la empleada doméstica de la víctima.

El hombre fue arrestado en Escobar por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

El caso había conmocionado a la zona norte del conurbano bonaerense por la violencia desplegada durante el ataque. Cocozza, un ex trabajador del Jockey Club, fue sorprendido por al menos tres delincuentes en su casa de la calle Jacinto Díaz al 1200, a pocas cuadras del Hipódromo de San Isidro. Según determinaron las pericias y la autopsia, el hombre recibió una feroz golpiza y luego fue asesinado de varias heridas provocadas con un arma blanca en el cuello.

La causa, que está a cargo de la fiscal Cecilia Chaieb, apunta a un homicidio cometido durante un robo. Los investigadores sostienen que los atacantes buscaban apoderarse de dinero en efectivo, dólares y joyas que la víctima guardaba en su domicilio. Sin embargo, la violencia empleada llevó a los acusados a enfrentar cargos por homicidio criminis causa, una de las figuras penales más graves contempladas en el Código Penal.

La pesquisa avanzó rápidamente desde las primeras horas posteriores al crimen. Cámaras de monitoreo municipal detectaron a dos hombres y una mujer desplazándose en actitud sospechosa con mochilas y bolsas durante la madrugada. Cuando personal de seguridad intentó identificarlos, los sospechosos emprendieron la fuga.

Durante la persecución, uno de ellos fue detenido y en su poder encontraron pertenencias vinculadas a la víctima, entre ellas documentación personal. Poco después fue arrestada una joven de 23 años que terminó entregándose ante las autoridades con ayuda de su familia.

Sospechas en torno a los sospechosos

Uno de los elementos que despertó sospechas desde el inicio fue que la vivienda no presentaba signos de haber sido violentada en sus accesos principales. Esa circunstancia llevó a los investigadores a considerar que alguno de los autores conocía los movimientos de la víctima y la distribución de la propiedad.

En ese contexto apareció el nombre de Sergio Sena. De acuerdo con la investigación, el joven tenía un vínculo indirecto con la casa debido a que su madre trabajaba como ama de llaves de Cocozza. No obstante, fuentes judiciales aclararon que la mujer no se encuentra imputada ni bajo sospecha.

Tras varios meses de búsqueda, los detectives lograron ubicar al sospechoso en la localidad bonaerense de Escobar. Según trascendió, una serie de publicaciones en redes sociales junto a su nueva pareja permitieron reconstruir sus movimientos y establecer el domicilio donde se ocultaba. Finalmente fue detenido en la vía pública mientras circulaba por la zona.

Sena fue trasladado ante la Justicia y optó por no declarar. Con su captura, los investigadores consideran esclarecido el hecho y creen haber identificado a todos los participantes del ataque que terminó con la vida del jubilado.