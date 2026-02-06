Horror en San Isidro: asesinaron a puñaladas un jubilado de 72 años en un robo

La localidad bonaerense de San Isidro se encuentra totalmente conmocionada tras el asesinato de un jubilado de 72 años durante un robo . Debido al crimen, hay dos detenidos y un prófugo.

El hecho ocurrió en Jacinto Díaz al 1200, donde residía la víctima. Allí, según información policial, fue asesinado de dos puñaladas con un cuchillo de cocina y, luego del ataque, le robaron varias pertenencias.

Los delincuentes fueron interceptados por efectivos policiales que realizaban un recorrido al verlos deambular de forma sospechosa con bolsos. Cuando ocurrió esto, los criminales intentaron darse a la fuga.

Uno de ellos fue aprehendido en el lugar, identificado como Luciano Pérez, de 27 años, mientras que los dos restantes se escaparon hacia La Cava por la calle Tomkinson.

Durante la fuga, los delincuentes descartaron una mochila con varias pertenencias, en la que había una billetera con documentación de Victor Emilio Cocozza, con domicilio en Jacinto Díaz.

Asimismo, horas más tarde, pudieron detener a la segunda sospechosa, identificada como Tatiana Giménez, de 25 años. El personal policial estaba realizando tareas encubiertas en el mismo barrio y dieron con los familiares de la señalada, quienes entregaron por su cuenta a la delincuente. Por otro lado, el tercer imputado, Marcelo Carusso, también de 27 años, continúa prófugo.

Así encontraron el cuerpo del jubilado

Un móvil policial se dirigió de inmediato a la dirección indicada. Al llegar, los efectivos notaron que no había ingresos forzados en el frente de la propiedad, pero sí encontraron la puerta trasera abierta.

Al subir al primer piso, hallaron el cuerpo de Cocozza y la casa completamente revuelta. La fiscal Cecilia Chaieb ordenó las pericias y la autopsia, que determinó que la víctima fue asesinada de al menos dos puñaladas con un arma blanca. Asimismo, la causa fue caratulada como homicidio criminis causa en ocasión de robo.

Victor Emilio Cocozza, quien vivía solo en el domicilio Jacinto Díaz al 1200, tenía 72 años, era comerciante y se dedicaba a la florería y jardinería.