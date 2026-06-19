La Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitó una línea federal para recibir material audiovisual sobre faltas graves y violencia en la vía pública.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma digital federal diseñada para que la población pueda notificar hechos de violencia vial y maniobras temerarias en la vía pública de manera directa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

La iniciativa busca integrar herramientas tecnológicas modernas con la colaboración de los ciudadanos para optimizar las tareas de fiscalización y prevención en calles, avenidas y rutas de todo el territorio nacional, operando de forma complementaria a los operativos de control presenciales tradicionales.

A partir de la implementación de esta medida, las personas que sean testigos de faltas graves a las normativas de tránsito podrán remitir evidencias audiovisuales junto con los datos del episodio a la línea telefónica 11-2787-0000. Las presentaciones serán sometidas a una auditoría técnica por parte de los especialistas del organismo regulador y, de acuerdo con la entidad de la falta y la consistencia de las pruebas aportadas, el proceso podrá concluir en la aplicación de sanciones administrativas de rigor, tales como la suspensión transitoria o la inhabilitación definitiva de la licencia de conducir del infractor.

Seguridad vial: la ANSV lanzó un sistema para denunciar infracciones por WhatsApp ANSV Conductas tipificadas y requisitos obligatorios para efectuar la denuncia El esquema de fiscalización digital contempla la recepción de reportes asociados a un catálogo específico de conductas de riesgo que atentan contra la integridad física en el espacio público. Entre las acciones pasibles de sanción se destacan la conducción bajo los efectos del alcohol, los excesos de velocidad, la organización o participación en picadas ilegales, los sobrepasos en zonas prohibidas, la presencia de menores de edad al volante, la utilización del teléfono celular durante la marcha, la alteración o adulteración de las patentes y cualquier situación de violencia física o verbal derivada de un incidente de tránsito.

Para asegurar la validez legal del trámite y permitir el inicio del expediente de revisión, el denunciante deberá cumplimentar de forma estricta los siguientes requisitos operativos: