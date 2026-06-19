Seguridad vial: la ANSV lanzó un sistema para denunciar infracciones por WhatsApp
La Agencia Nacional de Seguridad Vial habilitó una línea federal para recibir material audiovisual sobre faltas graves y violencia en la vía pública.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una plataforma digital federal diseñada para que la población pueda notificar hechos de violencia vial y maniobras temerarias en la vía pública de manera directa a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
La iniciativa busca integrar herramientas tecnológicas modernas con la colaboración de los ciudadanos para optimizar las tareas de fiscalización y prevención en calles, avenidas y rutas de todo el territorio nacional, operando de forma complementaria a los operativos de control presenciales tradicionales.
A partir de la implementación de esta medida, las personas que sean testigos de faltas graves a las normativas de tránsito podrán remitir evidencias audiovisuales junto con los datos del episodio a la línea telefónica 11-2787-0000. Las presentaciones serán sometidas a una auditoría técnica por parte de los especialistas del organismo regulador y, de acuerdo con la entidad de la falta y la consistencia de las pruebas aportadas, el proceso podrá concluir en la aplicación de sanciones administrativas de rigor, tales como la suspensión transitoria o la inhabilitación definitiva de la licencia de conducir del infractor.
Conductas tipificadas y requisitos obligatorios para efectuar la denuncia
El esquema de fiscalización digital contempla la recepción de reportes asociados a un catálogo específico de conductas de riesgo que atentan contra la integridad física en el espacio público. Entre las acciones pasibles de sanción se destacan la conducción bajo los efectos del alcohol, los excesos de velocidad, la organización o participación en picadas ilegales, los sobrepasos en zonas prohibidas, la presencia de menores de edad al volante, la utilización del teléfono celular durante la marcha, la alteración o adulteración de las patentes y cualquier situación de violencia física o verbal derivada de un incidente de tránsito.
Para asegurar la validez legal del trámite y permitir el inicio del expediente de revisión, el denunciante deberá cumplimentar de forma estricta los siguientes requisitos operativos:
Evidencia gráfica: Remitir archivos de video o fotografías nítidas que registren de forma fehaciente el desarrollo de la infracción o la conducta peligrosa.
Identificación del rodado: El material audiovisual aportado debe permitir la lectura clara de la patente del vehículo involucrado.
Datos de localización: Informar con precisión el lugar geográfico del hecho (calle, cruce, altura o kilómetro de la ruta), sumando la fecha y la hora aproximada del suceso.
Formulario de registro: Completar un breve cuestionario digital provisto por el sistema para validar el ingreso del reporte.
Evaluaciones técnicas del material y pautas de seguridad
La ANSV aclaró de forma taxativa que el material de prueba bajo ningún concepto debe ser registrado por la persona que se encuentra al mando de un vehículo en movimiento. La obtención de las fotos o videos debe quedar restringida exclusivamente a peatones, usuarios de la vía pública o acompañantes que viajen en el habitáculo, evitando generar nuevas situaciones de distracción o peligro en el tránsito.
Cada una de las comunicaciones recibidas será analizada de manera pormenorizada por los equipos técnicos y legales del organismo del Estado en consonancia con las normativas viales vigentes y las competencias de la jurisdicción correspondiente. La presentación de la denuncia mediante WhatsApp no constituirá de forma automática una sanción inmediata hacia el titular del vehículo, sino que funcionará como el elemento de prueba inicial para la apertura de un proceso de investigación y evaluación administrativa.
La implementación de este canal interactivo se concreta en coincidencia con el desarrollo de la Semana de la Seguridad Vial, representando un eje clave dentro del plan general de modernización del Estado en materia de prevención vial. Además de agilizar la respuesta ante infracciones cometidas fuera del alcance de los puestos camineros y operativos fijos, la base de datos generada por los reportes ciudadanos proveerá información estadística relevante para identificar patrones de riesgo geográfico, optimizar la distribución de los recursos de control y diseñar campañas de concientización pública basadas en evidencia real.