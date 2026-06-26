Destruyó un semáforo en un accidente vial y ahora fue demandado por el Gobierno
El gobernador instruyó a la Asesoría de Gobierno para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados en el siniestro, luego de no llegar a un acuerdo extrajudicial con la compañía de seguros.
El Gobierno de Mendoza decidió iniciar acciones legales contra un conductor que protagonizó un accidente vial y destruyó un semáforo en Guaymallén. A través del decreto Nº 1154, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones legales contra los responsables del siniestro que provocó la destrucción de un semáforo para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a la provincia.
La decisión del Ejecutivo provincial se tomó luego de no llegar a un arreglo económico con la empresa de seguros del conductor responsable de los daños a la infraestructura semafórica.
Las autoridades provinciales realizaron gestiones para alcanzar un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora pero consideraron que el monto ofrecido de resarcimiento era muy escaso.
“Luego de efectuado el pertinente reclamo extrajudicial a la compañía aseguradora del responsable de los daños, la suma ofrecida por la misma en concepto de reparación de los daños resulta insuficiente”, expresa el decreto firmado por el gobernador.
En este sentido, Cornejo resolvió instruir a la Asesoría de Gobierno para iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables del siniestro, a fin de reclamar los daños y perjuicios ocasionados a la Provincia de Mendoza como consecuencia del mismo.