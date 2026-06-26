Destruyó un semáforo en un accidente vial y ahora fue demandado por el Gobierno

El gobernador instruyó a la Asesoría de Gobierno para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados en el siniestro, luego de no llegar a un acuerdo extrajudicial con la compañía de seguros.

El Gobierno provincial inició acciones judiciales contra un conductor que chocó contra un semáforo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El Gobierno de Mendoza decidió iniciar acciones legales contra un conductor que protagonizó un accidente vial y destruyó un semáforo en Guaymallén. A través del decreto Nº 1154, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno a iniciar acciones legales contra los responsables del siniestro que provocó la destrucción de un semáforo para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados a la provincia.

La decisión del Ejecutivo provincial se tomó luego de no llegar a un arreglo económico con la empresa de seguros del conductor responsable de los daños a la infraestructura semafórica.

Las autoridades provinciales realizaron gestiones para alcanzar un acuerdo extrajudicial con la compañía aseguradora pero consideraron que el monto ofrecido de resarcimiento era muy escaso.

ALF PONCE MERCADO / MDZ “Luego de efectuado el pertinente reclamo extrajudicial a la compañía aseguradora del responsable de los daños, la suma ofrecida por la misma en concepto de reparación de los daños resulta insuficiente”, expresa el decreto firmado por el gobernador.