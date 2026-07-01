La recategorización del monotributo puede cambiar el monto de tu asignación por hijo

El 15 de julio inicia el período de recategorización del monotributo, un trámite que puede hacer que cambie cuánto te paga Anses por hijo. Los motivos.

La recategorización del monotributo puede hacer que Anses modifique el monto de tu asignación por hijo. Foto: Archivo MDZ

Se acerca el período de recategorización del monotributo, un trámite que no solo modifica el valor de la cuota mensual. Según la categoría en la que quede cada contribuyente, también puede cambiar el monto de la asignación por hijo, y hasta hacer que algunos monotributistas dejen de cobrarla.

Solo se da de baja la Asignación Universal por Hijo si la recategorización te ubica en las categorías H, I, J y K del monotributo. Foto: Agustín Mauricio/Mediamza.com Cuánto paga Anses por hijo según la categoría del monotributo La categoría del monotributo determina el monto de la asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores independientes incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Tras la actualización del 2,15% aplicada en julio de 2026, los valores quedaron de la siguiente manera:

Categoría A: $74.033 por hijo.

Categoría B: $49.939 por hijo.

Categoría C: $30.206 por hijo.

Categorías D, E, F y G: $15.585 por hijo.

Categorías H, I, J y K: no cobran la asignación familiar por hijo. El impacto varía según el salto de categoría. Por ejemplo, si se pasa de la categoría A a la B, se cobra un 32% menos por este beneficio, mientras que quienes quedan encuadrados desde la categoría H directamente dejan de percibir la asignación.

Cómo influye la recategorización del monotributo Los monotributistas deben revisar cada seis meses si siguen dentro de la categoría que les corresponde. Para eso, ARCA analiza la actividad de los últimos 12 meses y toma en cuenta los siguientes parámetros: