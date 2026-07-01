La recategorización del monotributo puede cambiar el monto de tu asignación por hijo
El 15 de julio inicia el período de recategorización del monotributo, un trámite que puede hacer que cambie cuánto te paga Anses por hijo. Los motivos.
Se acerca el período de recategorización del monotributo, un trámite que no solo modifica el valor de la cuota mensual. Según la categoría en la que quede cada contribuyente, también puede cambiar el monto de la asignación por hijo, y hasta hacer que algunos monotributistas dejen de cobrarla.
Cuánto paga Anses por hijo según la categoría del monotributo
La categoría del monotributo determina el monto de la asignación familiar por hijo que reciben los trabajadores independientes incluidos en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
Tras la actualización del 2,15% aplicada en julio de 2026, los valores quedaron de la siguiente manera:
- Categoría A: $74.033 por hijo.
- Categoría B: $49.939 por hijo.
- Categoría C: $30.206 por hijo.
- Categorías D, E, F y G: $15.585 por hijo.
- Categorías H, I, J y K: no cobran la asignación familiar por hijo.
El impacto varía según el salto de categoría. Por ejemplo, si se pasa de la categoría A a la B, se cobra un 32% menos por este beneficio, mientras que quienes quedan encuadrados desde la categoría H directamente dejan de percibir la asignación.
Cómo influye la recategorización del monotributo
Los monotributistas deben revisar cada seis meses si siguen dentro de la categoría que les corresponde. Para eso, ARCA analiza la actividad de los últimos 12 meses y toma en cuenta los siguientes parámetros:
- Facturación acumulada.
- Consumo de energía eléctrica.
- Superficie destinada a la actividad.
- Alquileres devengados, cuando corresponda.
Si alguno de esos parámetros supera los límites de la categoría vigente, el contribuyente tiene que recategorizarse.
Luego, Anses actualiza automáticamente el monto de la asignación familiar de acuerdo con la nueva categoría. Por eso, un aumento en la facturación no solo puede elevar la cuota del monotributo, sino también reducir el monto que se cobra por hijo.
Qué revisar antes de hacer la recategorización
Antes de completar el trámite, conviene verificar que toda la información de los últimos 12 meses sea correcta para evitar errores o sanciones.
Los principales puntos a revisar son:
- La facturación acumulada del último año.
- Comparar esos ingresos con las escalas vigentes del monotributo.
- Verificar que los datos de la actividad estén actualizados.
De esta manera, la recategorización es clave no solo para no sufrir sanciones del monotributo, sino también para anticipar cómo puede afectar los ingresos que recibe cada familia a través del SUAF.