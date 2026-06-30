Recategorización del Monotributo: ARCA confirmó las fechas y hay un plazo clave para hacer el trámite

La recategorización del Monotributo ya tiene fecha. ARCA confirmó cuándo comenzará el trámite que deben realizar los contribuyentes que tuvieron cambios en su nivel de actividad y también estableció el plazo de cierre. Quienes estén alcanzados deberán revisar su situación para evitar inconvenientes.

El organismo informó que la recategorización estará disponible desde el 15 de julio y podrá realizarse hasta el 5 de agosto. Durante ese período, los monotributistas que hayan registrado modificaciones en los parámetros del régimen simplificado deberán actualizar su categoría.

La recategorización se realiza dos veces por año y tiene como objetivo que cada contribuyente tribute de acuerdo con el volumen real de su actividad durante los últimos 12 meses. Para definir si corresponde un cambio de categoría, ARCA analiza distintos indicadores.

No todos los monotributistas deberán completar el trámite. Solo corresponde a quienes hayan tenido modificaciones en alguno de los parámetros contemplados por el régimen.

La recategorización del monotributo es un trámite obligatorio para los contribuyentes Foto: Walter Moreno/MDZ

Entre los datos que evalúa ARCA se encuentran:

Ingresos brutos facturados.

Consumo de energía eléctrica.

Monto de los alquileres vinculados a la actividad.

Superficie destinada al desarrollo del emprendimiento.

Quienes mantengan las mismas condiciones o hayan iniciado actividades hace menos de seis meses no tendrán que realizar la recategorización, ya que conservarán automáticamente la categoría vigente.

Nuevas escalas del Monotributo

La próxima recategorización coincidirá con la entrada en vigencia de las nuevas escalas del Monotributo, que se actualizarán mediante el mecanismo de ajuste por inflación previsto por la normativa.

Entre los cambios más importantes, la categoría A elevará su tope anual de facturación a más de $12 millones, mientras que la categoría K pasará a contemplar ingresos superiores a $127 millones anuales, ampliando el universo de contribuyentes que podrán permanecer dentro del régimen simplificado.

Con estos nuevos límites, algunos monotributistas podrían subir o bajar de categoría, incluso si el aumento de sus ingresos respondió únicamente al proceso inflacionario.

¿Qué pasa si no hacés la recategorización?

Antes de iniciar el trámite, los especialistas recomiendan revisar toda la información correspondiente a los últimos 12 meses para evitar diferencias con los registros de ARCA.

En particular, aconsejan controlar:

La facturación acumulada.

Los movimientos bancarios.

Las transferencias recibidas mediante billeteras virtuales.

El domicilio fiscal electrónico y los datos de contacto.

Si un contribuyente no realiza la recategorización cuando corresponde, ARCA puede:

Recategorizarlo de oficio.

Iniciar controles fiscales sobre la actividad declarada.

Ajustar el importe que debe abonar dentro del régimen simplificado.

Por eso, quienes hayan tenido cambios en sus ingresos o en cualquiera de los parámetros del Monotributo deberán analizar su situación y realizar el trámite entre el 15 de julio y el 5 de agosto, el período establecido por ARCA para la recategorización semestral.