El salto de las exportaciones impulsó un superávit comercial récord en mayo

Con un fuerte crecimiento de las exportaciones , especialmente de petróleo , combustibles y productos agroindustriales, el comercio exterior argentino tuvo uno de los mejores meses de los últimos años. Las ventas al exterior alcanzaron los US$9.537 millones y permitieron obtener un superávit comercial récord de US$3.504 millones, el más elevado para un mes de mayo desde que existen registros comparables.

Los datos surgen del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) difundido por el INDEC, que muestra una expansión interanual del 34,4% en las exportaciones, equivalente a US$2.442 millones más que en mayo de 2025. El crecimiento respondió tanto a una mejora de los precios internacionales como a un aumento de los volúmenes exportados. Mientras los precios avanzaron 13,9%, las cantidades crecieron 18,1%.

Las importaciones , en cambio, totalizaron US$6.033 millones y retrocedieron 7% interanual, debido principalmente a una caída de las cantidades importadas del 13,6%, pese a que los precios aumentaron 7,6%.

El principal motor de las exportaciones fue el rubro de combustibles y energía, que alcanzó un récord histórico de US$1.745 millones. Las ventas externas del sector crecieron 167,1% interanual, impulsadas por mayores embarques de petróleo crudo y carburantes. Las cantidades exportadas aumentaron 78,5%, mientras que los precios avanzaron 49,9%.

El desempeño energético modificó la composición de las exportaciones argentinas. Mientras en mayo de 2025 los combustibles y la energía representaban el 9,2% de las ventas externas, este año elevaron su participación al 18,3%, consolidándose como uno de los sectores de mayor crecimiento.

También mostraron avances significativos las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que crecieron 20,5% hasta los US$2.992 millones, impulsadas por mayores exportaciones de aceites, carnes y subproductos de la industria alimentaria. Las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron 20,1%, mientras que los productos primarios avanzaron 22,5%.

Entre los productos más exportados del mes sobresalieron el maíz, el petróleo crudo, la harina de soja, el aceite de soja, el trigo, la carne bovina y el aceite de girasol. Los diez principales productos concentraron el 59,1% de las ventas externas totales.

Caída de las importaciones

Del lado de las compras externas, la principal reducción se observó en piezas y accesorios para bienes de capital, que disminuyeron 26,6%, y en combustibles y lubricantes, que retrocedieron 32,9%. También se registraron bajas en bienes de capital, vehículos automotores y bienes de consumo.

La única categoría de peso que mostró crecimiento fue la de bienes intermedios, con una suba de 8,6%, mientras que las operaciones realizadas mediante servicios postales y courrier crecieron 74,7%, reflejando el dinamismo de las compras de menor escala y del comercio electrónico internacional.

En los primeros cinco meses de 2026, las manufacturas de origen agropecuario continuaron liderando las exportaciones argentinas, con el 30,9% del total, seguidas por las manufacturas industriales (27,2%), los productos primarios (26,6%) y combustibles y energía (15,3%).