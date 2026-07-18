Eduardo Feinmann remarcó el motivo de su desconcierto por los argentinos que viajaron a último momento a la final del Mundial 2026

En medio de la expectativa por el partido entre Argentina y España, Eduardo Feinmann no ocultó su sorpresa por aquellos que viajaron en estos días a Nueva York.

Eduardo Feinmann compartió este viernes su ansiedad por la final del Mundial 2026, que tendrá lugar este domingo cuando la Selección argentina enfrente a España con la mira puesta en el bicampeonato. En este contexto, el conductor no ocultó el motivo de su desconcierto por aquellos que viajaron a Nueva York a último momento para asistir al gran evento.

"Yo estoy muy en modo final del Mundial. Mi cabeza está en modo final del Mundial", enfatizó Feinmann sobre la expectativa que genera el partido que tiene en vilo a todo el país.

Eduardo Feinmann y su sorpresa por los que volaron en estos días a la final del Mundial 2026 Luego, el periodista cuestionó sobre los argentinos que volaron en estos días a Estados Unidos: "No entiendo la gente que va a Nueva York sin entrada, solamente para ir a un banderazo. La verdad que no lo entiendo, pagar ese pasaje, ese viaje".

En sintonía con su planteo, Eduardo Feinmann completó: "Hoy a la mañana la entrada más barata, arriba, en el gallinero, al lado del techo, viendo los jugadores chiquitos, costaba 8500 dólares, la más barata. Había también más abajo a 42.000. Una cosa realmente impresionante".