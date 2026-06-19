La fake news de Florencia Peña se publicó en un destacado diario estadounidense: qué dice la nota

El reciente escándalo que envuelve a Florencia Peña y al canal de streaming Luzu TV llegó a los medios internacionales, particularmente a un importante medio de los Estados Unidos.

Se trata de la decisión que tomó Nicolás Occhiato, fundador de Luzu, de desvincular a la actriz del medio de comunicación audiovisual, así como también a la producción del programa El show del verano. Esto ocurrió luego de que Peña dijera que había fallecido Jorge Messi, padre de Leonel Messi, lo cual terminó siendo simplemente un rumor.

Así fue el tenso momento que se vivió en Luzu TV Cuál fue el diario estadounidense que publicó el escándalo "Una presentadora de televisión renuncia tras informar falsamente que el padre de Lionel Messi había fallecido durante el Mundial", dice el título de la nota del New York Post, uno de los periódicos más antiguos y emblemáticos de los Estados Unidos.

Así se ve la nota desde la portada del New York Times. La publicación relata cómo fue comunicada la fake news en vivo y cita el pedido de disculpas tanto de Florencia Peña como el de Luzu TV. Por otro lado, la nota también incluyó el posteo que le dedicó el presidente Javier Milei a la conductora.