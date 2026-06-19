La fake news de Florencia Peña se publicó en un destacado diario estadounidense: qué dice la nota
La polémica por la noticia falsa que comunicó Florencia Peña llegó a los reconocidos medios internacionales.
El reciente escándalo que envuelve a Florencia Peña y al canal de streaming Luzu TV llegó a los medios internacionales, particularmente a un importante medio de los Estados Unidos.
Se trata de la decisión que tomó Nicolás Occhiato, fundador de Luzu, de desvincular a la actriz del medio de comunicación audiovisual, así como también a la producción del programa El show del verano. Esto ocurrió luego de que Peña dijera que había fallecido Jorge Messi, padre de Leonel Messi, lo cual terminó siendo simplemente un rumor.
Así fue el tenso momento que se vivió en Luzu TV
Cuál fue el diario estadounidense que publicó el escándalo
"Una presentadora de televisión renuncia tras informar falsamente que el padre de Lionel Messi había fallecido durante el Mundial", dice el título de la nota del New York Post, uno de los periódicos más antiguos y emblemáticos de los Estados Unidos.
La publicación relata cómo fue comunicada la fake news en vivo y cita el pedido de disculpas tanto de Florencia Peña como el de Luzu TV. Por otro lado, la nota también incluyó el posteo que le dedicó el presidente Javier Milei a la conductora.
"Las declaraciones aberrantes, inescrupulosas y sin fundamento de Florencia Peña en un canal de streaming —que seguirían siendo aberrantes incluso si la información fuera cierta, ya que pisotean la vida privada de un ciudadano— nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden actuar simplemente con un micrófono o un bolígrafo en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que verificar la información que difunden, sino también que no necesitan adherirse a los principios más básicos de la decencia humana, la moralidad o el respeto por la verdad”, escribió Milei en su cuenta de X.