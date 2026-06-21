Rodrigo Lussich se sumó al drama de LUZU TV y destrozó por completo a Nico Occhiato: "Mínimamente soberbio"

El conductor de Intrusos cuestionó con dureza la actitud de su colega luego del revuelo que se generó por los falsos rumores en el canal de streaming.

A algunas horas de la emisión de una información incorrecta por parte de Florencia Peña en Luzu TV respecto a la familia de Lionel Messi, el director de la plataforma, Nico Occhiato, realizó un descargo en su espacio habitual. Sin embargo, los términos de su respuesta no pasaron desapercibidos para la televisión tradicional, cosechando un severo cuestionamiento por parte del periodista Rodrigo Lussich en el programa Intrusos.

Cuestionamiento a la postura corporativa de Nico Occhiato: las palabras de Lussich Al analizar las explicaciones del productor del formato digital, Lussich se mostró categórico y calificó su actitud como “mínimamente soberbio después de lo que pasó”. El conductor del ciclo de espectáculos de América TV argumentó que, independientemente del apoyo de los seguidores del canal, correspondía manifestar una postura diferente. “Un poquito de empatía, no hablar desde de ese lugar de soberbia de me quieren bajar pero no lo van a lograr”, señaló.

El manejo de los rumores falsos en torno a la familia Messi desató un intenso cruce entre los diferentes formatos de comunicación. Archivo MDZ / Captura SQP El foco de la crítica se centró en la percepción del éxito comercial y de audiencia por parte de las nuevas plataformas. Según el comunicador, el posicionamiento en el mercado no debe aislar a los realizadores de las obligaciones del oficio. “Creo que están subidos a un pony que han construido porque son un éxito, pero hay momentos que no hay que mirar desde tan arriba la realidad”, advirtió.

La observación principal anduvo de la mano del manejo de los equipos de trabajo. De acuerdo con el análisis expuesto por Rodrigo Lussich, la cabeza de una empresa periodística debe fijar directivas precisas ante trascendidos de gran impacto. Lussich responsabilizó de forma directa a Occhiato por no haber advertido que el tema del futbolista requería confirmación oficial: “El único medio donde no dieron esa orden fue el tuyo”.