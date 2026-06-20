Para este finde: la sangrienta película de terror que es furor en streaming por su inesperado villano

Respaldada por su exitoso paso por festivales internacionales de cine de género, la producción promete atrapar a los fanáticos del terror y suspenso.

La producción de terror psicológico y físico obtuvo un contundente respaldo del 88% de la crítica especializada internacional. / IMDB

El cine de género continúa explorando diferentes variantes para sorprender a una audiencia que, de manera constante, busca nuevas dosis de adrenalina desde la comodidad de sus hogares. Dentro de las alternativas actuales, las películas que transforman entornos paradisíacos en escenarios de absoluta supervivencia suelen tener un rendimiento inmediato.

En este contexto, Paramount Plus sumó a su oferta una propuesta que capturó la atención del público: Primate, un filme que propone una mirada sumamente cruda y visceral sobre el instinto de preservación.

Una premisa inquietante que no te dejará parar de la silla La trama de la película sigue de cerca las vivencias de un grupo de amigos que planifica pasar unas vacaciones idílicas en un paraje tropical. Sin embargo, las jornadas de descanso, playa y tranquilidad se ven bruscamente interrumpidas cuando el entorno se transforma debido a la presencia de un chimpancé fuera de control.

El director Johannes Roberts utilizó su experiencia en ambientes cerrados para trasladar la tensión a un escenario selvático. IMDB Con una fuerza desmedida y una conducta hostil, el animal convierte la densa selva en un verdadero laberinto de peligro, obligando a los jóvenes a desplegar sus recursos más elementales para poder escapar con vida.

Antes de su desembarco en la plataforma, la producción se presentó en el célebre Fantastic Fest, uno de los epicentros del cine de terror, donde la crítica especializada le otorgó una recepción altamente favorable que se tradujo en un 88% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes. Los especialistas que asistieron al evento la describieron como una “película de terror clásica de las que ya no se hacen”.