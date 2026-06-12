Tras 20 años juntos y una abrupta separación: la famosa expareja que confirmó su reconciliación

Tras superar una crisis que los mantuvo alejados durante varios meses, los mediáticos decidieron volver a apostar al amor y al proyecto de vida que comparten hace más de dos décadas.

Después de semanas de hermetismo, rumores cruzados y una separación que tomó por sorpresa al público el año pasado, el misterio por fin llegó a su fin. En las últimas horas, LAM (América TV) confirmó la reconciliación de Facundo Arana y María Susini, quienes lograron recomponer su vínculo y se reconciliaron oficialmente, dejando en claro que la llama de su histórica relación nunca se apagó por completo.

Una pausa necesaria Embed - Facundo Arana y María Susini La historia de la pareja sufrió un fuerte sacudón el año pasado cuando decidieron tomar caminos separados, poniendo en pausa un matrimonio de 20 años y una familia en común. Los detalles que salieron a la luz recientemente en la televisión revelan las verdaderas dinámicas de aquella ruptura y cómo se fue gestando el ansiado reencuentro.

Según la información exclusiva revelada por el entorno periodístico, la decisión de distanciarse fue impulsada principalmente por ella. Susini transitaba un momento de incertidumbre donde "quería estar sola" para descifrar qué le pasaba internamente.

El contraste con la postura del actor fue rotundo: "Facundo nunca se quiso separar y siempre quiso estar con ella", aseguraron las fuentes que confirmaron la reconciliación, dejando en claro que él respetó los tiempos de su esposa, aunque le haya costado transitar la distancia.

El operativo retorno Facundo Arana le dedicó un romántico posteo a María Susini por su cumpleaños El actor expresó todo su amor en Instagram Luego de seis meses separados, el actor y la modelo se dieron otra oportunidad. Foto: Instagram / @facundoaranatagle. A pesar de los meses separados, el vínculo nunca se cortó de raíz y el proceso de reconquista y sanación se dio de manera paulatina. Diversas cuestiones ligadas a la familia en el último tiempo los llevaron a mantener un contacto estrecho, lo que les permitió volver a conectar desde otro lugar.