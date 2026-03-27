El testimonio que complica a Manuel Adorni, llamados en vivo y nuevo escándalo

La secretaria del piloto declaró ante la Justicia y reveló detalles de la operatoria del vuelo, mientras recibía llamados y mensajes de Marcelo Grandío en pleno testimonio.

La investigación judicial que encabeza el juez federal Ariel Lijo por el uso de un avión privado por parte de Manuel Adorni sumó una declaración testimonial clave que aporta nuevos detalles sobre la operatoria detrás del vuelo a Punta del Este: Vanessa Tosi se presentó en los tribunales de Comodoro Py y marcó una hoja de ruta con la operatoria que pone contra las cuerdas al jefe de Gabinete.

Se trata de la secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, quien trabaja en Jag Executive Aviation y reconstruyó las gestiones comerciales realizadas para concretar el viaje. Según su testimonio, fue contactada por Marcelo Grandío, a quien conocía previamente, para solicitar una cotización con el objetivo de invitar a una familia a Punta del Este. Tras enviarle el presupuesto, tomó conocimiento de que los pasajeros serían allegados a Manuel Adorni.

Manuel Adorni con el periodista y amigo Marcelo Grandio Manuel Adorni con el periodista y amigo Marcelo Grandio La testigo indicó que, en un primer momento, Marcelo Grandío le manifestó que no quería que se emitiera factura por los vuelos, aunque posteriormente acordaron facturar únicamente el tramo de ida. En ese sentido, aportó chats en los que se consignaba que la facturación debía realizarse a nombre de Imhouse. Además, relató que durante las conversaciones, el periodista le pidió que intentara vender asientos en el vuelo de regreso —que volvía vacío— para reducir costos, dado que se trataba de una invitación.

De acuerdo a su declaración, logró comercializar tres pasajes: dos correspondientes al vuelo de regreso del 12 de febrero y uno en el tramo de ida del 17 de febrero, cuando la aeronave viajaba sin pasajeros a buscar a Manuel Adorni. Esa gestión permitió descontar unos 1.800 dólares del costo total, que finalmente se redujo a 3.000 dólares.

Chats vuelo de adorni Las conversaciones entre la secretaria del piloto y el amigo de Adorni, Marcelo Grandio. En relación al pago del vuelo de regreso, la secretaria detalló que el lunes 23 le recordó a Marcelo Grandío la deuda pendiente, y que éste le indicó que se comunicaría una persona identificada como "Horacio", quien ya había intervenido en el pago del tramo de ida. Posteriormente, otro hombre llamado "Marcelo" —que dijo trabajar para Grandío— la contactó por WhatsApp para coordinar la entrega de un sobre con dinero en efectivo, que finalmente le fue entregado en persona.