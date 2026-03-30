Baby Etchecopar expuso una nueva y escandalosa revelación sobre Manuel Adorni

Mientras el jefe de Gabinete enfrenta una serie de denuncias, el conductor sumó una confesión que podría ser el preludio de un nuevo revés contra el funcionario.

Baby Etchecopar cargó contra la credibilidad de Manuel Adorni, y remarcó que las acusaciones que rodean al jefe de Gabinete impactan de lleno en el quiebre de la confianza de los argentinos con el gobierno de Javier Milei. Además, el conductor deslizó una nueva acusación sobre el funcionario que hoy está en el ojo de la tormenta.

"Yo voy a contar lo que me pasó. Me dicen que en tal calle, a cinco cuadras de mi casa, hay una casa que es de Adorni, en San Isidro, Barrio Parque. Una casa de dos palos", comenzó Etchecopar sobre la millonaria propiedad que se le atribuye al ex vocero de Milei.

Luego, el conductor detalló que fue al domicilio en cuestión y le preguntó al garitero si es cierto que e inmueble es de Manuel Adorni. Tras un instante de titubeo, según el periodista el trabajador terminó reconociendo que la casa es del jefe de Gabinete.

Baby Etchecopar y una confesión que salpicaría a Manuel Adorni La revelación de Baby Etchecopar que complicaría a Manuel Adorni Continuando con su descripción, Baby Etchecopar contó que en las inmediaciones había dos policías que lo saludaron, y a quienes les dijo: "Vengo a ver la casa de Adorni". Acto seguido, el comunicador reveló que recibió un llamado de advertencia por parte del entorno del ladero de Javier Milei.

"Te equivocaste mal, esa casa no es Manuel Adorni", le aseguraron allegados a la cúpula del poder al líder de Basta Baby (A24). Entonces, Etchecopar recordó que al volver de sus vacaciones pidió disculpas al aire por su presunto error.