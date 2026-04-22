Llegó el día: se eligen las nuevas autoridades del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza renovará sus autoridades para el periodo 2026-2028. Las elecciones son este miércoles de 8 a 20, en la sede de la entidad que queda en Pedro Molina 447 de ciudad.

Hay dos listados en puja. La lista que encabeza Alejandra Lanci como candidata a presidenta, que es la del oficialismo- es el grupo que gobierna el Colegio hace varios períodos- y APA, que es un listado opositor encabezado por Alejandro Poquet como candidato a presidente.

El Colegio de Abogados no es una institución profesional más: cumple un rol clave en la vida democrática. Entre sus funciones, elige a los representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura, el órgano constitucional que interviene en la selección, suspensión y remoción de jueces.

Además, la Legislatura suele requerir su opinión sobre distintos proyectos de ley. El Colegio también cuenta con un Directorio y un Tribunal de Ética. Este último es el encargado de evaluar denuncias contra abogados, determinar su admisibilidad y, en caso de corresponder, aplicar sanciones que pueden llegar incluso a la suspensión o cancelación de la matrícula profesional.

Se votarán miembros del Directorio, compuesto por un presidente, un vicepresidente, cinco vocales titulares y tres vocales suplentes. Además se elegirá el Tribunal de Ética y Disciplina, integrado por siete miembros titulares y siete miembros suplentes por igual periodo.

Las listas que se presentan para presidir el Colegio

Actualmente el Colegio está dirigido por Sergio Molina. La misma lista postula como su sucesora para estos dos próximos años a Alejandra Natalia Lanci, quien trabaja en la asesoría de Gobierno de la Provincia. Su cargo lo obtuvo por concurso hace 26 años. Además, es hija de de Hugo Lanci un histórico dirigente radical que fue premiado en España por ser el abogado argentino que más habeas corpus en protección de los abogados presentó durante la dictadura.

El candidato a vice es Claudio Esteban Tejada, un abogado con poder en las aseguradoras. Escribe habitualmente sobre derecho civil y comercial. Ha sido miembro del Tribunal de Ética en este período.

En el tribunal de Ética, apuesta por la reelección Sebastián Sosa, un abogado laboralista. Además es árbitro de rugby. Para ese organismo también van por la reelección María Laura Vainilla, quien militó en la UNCuyo en Franja Morada y Pablo de Rozas, otro miembro del tribunal, docente de derecho internacional privado.

En la lista opositora, APA- Alternativa Profesional Autónoma- se presenta Alejandro Poquet. Es socio fundador de un estudio jurídico, abogado y doctor en Derecho, además de profesor en materias de derecho penal y derechos humanos. Ocupó cargos importantes en el ámbito público, tanto en Mendoza como a nivel nacional, y trabajó como consultor internacional en seguridad pública.

La candidata a vicepresidenta es Susana Claudia Stefanelli, quien fue parte de los abogados autoconvocados, que se opusieron en 2021 a la implentación de expedientes digitales. Es abogada de familia y ha sido precandidata a senadora por Compromiso Federal.

Para el Tribunal de Ética se postulan Emilio Gustavo Colombo y a Laura Martínez.

Las boletas de las elecciones

Los abogados y procuradores votan a través de una urna custodiada por la Junta Electoral del Colegio. Las boletas son las siguientes:

Lista colegio de abogados 1

LISTA COLEGIO DE ABOGADOS

Las discusiones públicas que se han dado apunta, por una lado, desde la lista opositora a sindicar al oficialismo de ser funcional al Ejecutivo provincial. La lista oficialista no salió públicamente pero discute que Poquet no tenga trayectoria ni haya participado previamente en el Colegio.

La candidata Lanci, de la Lista 1, rindió para jueza. Si se produce una vacante y gana la elección de este miércoles, podría dejar su cargo en el Colegio.