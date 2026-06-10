El peronismo le pidió al Gobierno informes de contaminación en el agua de Los Corralitos

Un diputado del peronismo presentó un proyecto en el que pide que se presenten informes sobre los niveles de contaminación en las napas de agua.

Desde el peronismo le piden al Gobierno y Aysam que eleve informes sobre el estado de las napas de agua de la zona afectada por los desbordes cloacales en Los Corralitos.

Los desbordes cloacales en Los Corralitos siguen abriendo focos de conflicto. Esta vez la controversia llegó a la Legislatura de Mendoza, donde desde el peronismo presentaron un proyecto para que tanto el Gobierno provincial como Aysam garanticen la solución al problema y que eleven informes sobre "los niveles de contaminación" registrados en las napas de agua de la zona afectada.

La iniciativa, un proyecto de Resolución, fue presentada por el diputado justicialista Germán Gómez. En el texto elevado, el legislador solicita que el Ejecutivo provincial, a través de la Subsecretaría de Ambiente, lleve adelante las acciones necesarias para evitar "desbordes colaterales y anegamientos de líquidos cloacales ocurridos por las obras de Aysam" en la zona de Los Corralitos.

Guaymallen desechos cloacales contaminacion agua finca (3) En la esquina de calles Severo del Castillo y 2 de Mayo registran desbordes cloacales a diario. Marcos Garcia / MDZ Si bien Gómez reconoce que "se han comenzado trabajos de mitigación en las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo", expone que los mismos "han generado efectos colaterales graves, tales como la obstrucción de conductos por acumulación de ramas tras la erradicación de árboles, provocando nuevos desbordes cloacales en zonas adyacentes y el anegamiento de callejones que se tornan intransitable además de ser un foco de enfermedades". En ese marco, el legislador asegura que dicha situación "configura una flagrante emergencia sanitaria y ambiental que vulnera la calidad de vida, la salud de la población y la integridad de los recursos hídricos destinados al riego agrícola de la zona".

Qué dice el proyecto que presentó el peronismo En ese marco, el proyecto exige que tanto el Gobierno como Aysam garanticen "una guardia permanente" para que realicen la "limpieza inmediata" de conductos para evitar nuevos "desbordes o anegamientos de líquido cloacal".

Sin embargo, un punto central de la iniciativa está puesto en el pedido de informes que se realiza. En el proyecto Gómez solicita que se remitan a la Legislatura estudios detallados sobre el estado de "monitoreo hidrogeológico y los niveles de contaminación bacteriológica y fisicoquímica" registrados en las napas freáticas de la zona afectada por los vuelcos cloacales.