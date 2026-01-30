Revés para Luigi Mangione, el hombre que mató a un empresario: no podrá ser condenado a pena de muerte

Luigi Mangione, acusado del crimen del ejecutivo Brian Thompson, no enfrentará la pena de muerte tras la decisión de la jueza Margaret Garnett.

Luigi Mangione tiene 27 años y se lo acusa de asesinar a un empresario de la salud en Estados Unidos.

Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, no se enfrentará a la pena de muerte después de que la jueza federal que sigue el caso desestimara este viernes los cargos que lo hacían susceptible de esta condena. Además, la jueza Margaret Garnett aceptó retirar los cargos por acoso interestatal y asesinato con arma de fuego, que son los que convertían su proceso federal en un caso con posibilidad de pena capital.

Luigi Mangione y el caso de la pena de muerte La defensa había presentado una moción para que fueran desestimados. La decisión de la magistrada radica en la necesidad de que los cargos cumplan con "la definición legal federal de 'delito violento' como cuestión de derecho", algo que solo considera que se cumple en los cargos uno y dos y no en los que contemplaban la pena de muerte.

Juicio contra Luigi Mangione "Este caso seguirá adelante con el juicio por los cargos primero y segundo, que acusan al acusado de causar la muerte de Brian Thompson en virtud de las leyes federales contra el acoso", explicó Garnett. La pena máxima por cada uno de los delitos a los que se enfrenta es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La jueza también dictaminó este viernes que se admitirán en el juicio de Mangione las pruebas recuperadas de su mochila en el momento de su detención.

La defensa del acusado había intentado que se eliminaran alegando que el registro fue ilegal porque no había una orden judicial.