Brasil: Lula Da Silva dejó a Jair Bolsonaro sin atajos judiciales y deberá cumplir 27 años de condena

El presidente brasileño bloqueó beneficios penales que favorecían a Bolsonaro y condiciona el escenario político rumbo a las presidenciales de este año.

A tres años del asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva eligió el aniversario como escenario para enviar un mensaje en pleno año electoral: el Estado no concederá atajos judiciales a quienes intentaron quebrar el orden democrático. En ese marco, vetó de manera integral la ley aprobada por el Congreso que reducía significativamente las penas de los condenados por la trama golpista.

La norma, impulsada por sectores opositores alineados con el bolsonarismo, establecía un esquema de beneficios penales que recortaba hasta en un 70% el tiempo efectivo de prisión. El gran beneficiado iba a ser Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Con el veto presidencial, el exmandatario deberá cumplir los plazos previstos por la legislación vigente antes de aspirar a cualquier flexibilización.

Lula vetó la amnistía a Bolsonaro El mensaje de Lula El gesto del mandatario brasileño no fue meramente jurídico. Se produjo durante una ceremonia oficial en el Palacio de Planalto en defensa de la democracia, conmemorando los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la sede del Ejecutivo. La escena buscó reforzar una narrativa: el intento de golpe fue derrotado no solo en las calles, sino también en las instituciones.

Veto presidencial de Lula El presidente respaldó de manera explícita el rol del Tribunal Supremo, que avanzó con las condenas pese a presiones políticas y sociales. Las investigaciones judiciales revelaron que el plan de los insurrectos no se limitaba a forzar una intervención militar, sino que incluía la eliminación física de Lula y de otras autoridades. Para el oficialismo, ese dato convierte cualquier intento de amnistía en una línea roja.

Más de 800 personas fueron condenadas entre ejecutores, organizadores e instigadores del intento de golpe, incluidos exjefes militares y exministros clave del gobierno anterior. La dimensión del expediente terminó de sellar la decisión del Ejecutivo de cerrar cualquier vía de indulgencia judicial.