Brasil: Lula Da Silva dejó a Jair Bolsonaro sin atajos judiciales y deberá cumplir 27 años de condena
El presidente brasileño bloqueó beneficios penales que favorecían a Bolsonaro y condiciona el escenario político rumbo a las presidenciales de este año.
A tres años del asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva eligió el aniversario como escenario para enviar un mensaje en pleno año electoral: el Estado no concederá atajos judiciales a quienes intentaron quebrar el orden democrático. En ese marco, vetó de manera integral la ley aprobada por el Congreso que reducía significativamente las penas de los condenados por la trama golpista.
La norma, impulsada por sectores opositores alineados con el bolsonarismo, establecía un esquema de beneficios penales que recortaba hasta en un 70% el tiempo efectivo de prisión. El gran beneficiado iba a ser Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Con el veto presidencial, el exmandatario deberá cumplir los plazos previstos por la legislación vigente antes de aspirar a cualquier flexibilización.
El mensaje de Lula
El gesto del mandatario brasileño no fue meramente jurídico. Se produjo durante una ceremonia oficial en el Palacio de Planalto en defensa de la democracia, conmemorando los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y la sede del Ejecutivo. La escena buscó reforzar una narrativa: el intento de golpe fue derrotado no solo en las calles, sino también en las instituciones.
El presidente respaldó de manera explícita el rol del Tribunal Supremo, que avanzó con las condenas pese a presiones políticas y sociales. Las investigaciones judiciales revelaron que el plan de los insurrectos no se limitaba a forzar una intervención militar, sino que incluía la eliminación física de Lula y de otras autoridades. Para el oficialismo, ese dato convierte cualquier intento de amnistía en una línea roja.
Más de 800 personas fueron condenadas entre ejecutores, organizadores e instigadores del intento de golpe, incluidos exjefes militares y exministros clave del gobierno anterior. La dimensión del expediente terminó de sellar la decisión del Ejecutivo de cerrar cualquier vía de indulgencia judicial.
El bolsonarismo y la disputa por el futuro
El veto, sin embargo, abrió un nuevo frente en el Congreso, donde la oposición conserva músculo parlamentario relevante. Para revertir la decisión presidencial, el bolsonarismo necesita reunir mayorías calificadas en ambas cámaras. Desde ese espacio ya anticiparon que intentarán insistir con la ley y presentar el rechazo como una persecución política.
Mientras tanto, Bolsonaro permanece detenido en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Su defensa intentó recientemente obtener la prisión domiciliaria por motivos de salud, pero el pedido fue rechazado por la Corte Suprema. El expresidente solo abandonó su lugar de detención en dos ocasiones para recibir atención médica, sin que eso alterara su situación procesal.
Con el veto, Lula no solo bloqueó una ley, busca condicionar el escenario hacia 2026. El mensaje apunta tanto a la oposición como a la sociedad: el 8 de enero no es un episodio negociable, sino una frontera política que define los límites del sistema democrático brasileño.