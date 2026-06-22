Reino Unido: cómo es y cuánto dura el proceso para elegir al sucesor de Keir Starmer como primer ministro

La dimisión de Keir Starmer como primer ministro británico dio inicio, este lunes, el extenso proceso para elegir a su sucesor al frente del Partido Laborista y del Gobierno del Reino Unido . El procedimiento podría resolverse en cuestión de días, en caso de que se presente un aspirante al cargo que cuente con el apoyo requerido, o extenderse si hay más de una candidatura. A continuación, te contamos todo lo que tenés que saber del proceso de sucesión en el Reino Unido.

Lo cierto es que, tras la renuncia de un primer ministro en el Reino Unido no se convocan automáticamente elecciones generales. En el sistema parlamentario británico, el sucesor suele surgir del partido que mantiene la mayoría en la Cámara de los Comunes, es decir, la cámara baja del Parlamento. Pese a su dimisión, Starmer deberá permanecer como primer ministro interino hasta que se elija a un nuevo líder laborista.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista , conocido por sus siglas en inglés NEC, será el órgano encargado de fijar el calendario de la sucesión. De acuerdo con lo declarado por Starmer antes de su dimisión, espera que el periodo de presentación de candidaturas comience el 9 de julio y concluya antes del receso parlamentario de verano, previsto para el 16 de julio.

Ese plazo inicial resulta central para determinar si habrá competencia interna. Si solo un dirigente reúne los avales necesarios, el relevo podría quedar definido antes del receso. Si varios aspirantes formalizan sus postulaciones, el partido deberá activar una votación entre sus militantes. En ese escenario, la resolución llegaría antes de la reanudación de las sesiones parlamentarias en septiembre y antes del congreso anual laborista, previsto para fines de ese mes.

Los aspirantes a suceder a Starmer deberán cumplir con una serie de requisitos internos.

En primer lugar, necesitan el apoyo del 20% del grupo parlamentario laborista . Ese porcentaje equivale actualmente a 81 diputados .

. Ese porcentaje equivale actualmente a . Además, deben obtener el respaldo de al menos el 5% de las agrupaciones locales del partido o de tres organizaciones afiliadas. Entre esas entidades afiliadas deben figurar al menos dos sindicatos, que en conjunto representen el 5% de la afiliación vinculada a la formación.

Cómo es el proceso para suceder al primer ministro del Reino Unido

Una vez que el NEC valide las candidaturas, los militantes del Partido Laborista votarán mediante un sistema de preferencias, por lo cual cada afiliado ordena a los aspirantes según su prioridad.

Si ningún candidato supera el 50% en la primera ronda, queda eliminado el postulante con menos votos y sus apoyos se redistribuyen según las preferencias más marcadas. El mecanismo se repite hasta que uno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta.

El partido también contempla la posibilidad de una definición sin votación de la militancia. Ese escenario se daría si solo un aspirante reúne los respaldos necesarios o si no aparecen rivales. En ese caso, el nuevo líder laborista y primer ministro podría ser designado en julio, en lo que se conoce como una “coronación”.

El ganador del proceso será automáticamente primer ministro, sin necesidad de elecciones generales. Tras la elección del nuevo líder del partido, el rey Carlos III lo invitará a formar Gobierno, es decir, acepta formalmente la renuncia del primer ministro saliente y nombra al nuevo líder como primer ministro, quien luego designa su gabinete.

Quiénes podrían suceder a Keir Starmer como primer ministro

Entre los posibles aspirantes, Andy Burnham confirmó, este lunes, que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido. El exalcalde de Mánchester regresó a la Cámara de los Comunes tras ganar el 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield. Burnham, que fue ministro en anteriores gobiernos laboristas, afirmó que cuenta con el apoyo de al menos 200 diputados de los 403 que integran el grupo parlamentario del partido.

Andy Burnham es uno de los favoritos para suceder al primer ministro. EFE

Wes Streeting también figuraba entre los nombres mencionados como posible competidor. El exministro de Sanidad había dimitido en mayo en medio de tensiones internas dentro de la formación. Sin embargo, según el material disponible, Streeting anunció este lunes su apoyo a la candidatura de Burnham.

Otro nombre incluido en las conversaciones internas es Al Carns, exministro de Fuerzas Armadas. Carns expresó su disposición a dar un paso al frente, aunque no se conoce si reúne los avales necesarios para formalizar una candidatura.

Pese al cambio de primer ministro, el gobierno seguirá siendo laborista, ya que la composición de la Cámara de los Comunes no cambia por la renuncia del jefe de Gobierno.